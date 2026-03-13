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¿Apostarías por mí?

René Strickler revela, por fin, cómo reaccionaron sus hijos mayores a su divorcio; hace confesión sobre Rubí

René Strickler se sinceró en ¿Apostarías por mí? y recordó cómo les dijo a sus hijos mayores sobre su divorcio; además, habló de cuando se enamoró de Rubí.

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Por:Valeria Contreras N.
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Video René revela lo difícil que fue explicarle a sus hijos mayores que se iba a divorciar

René Strickler destapó, por primera vez, cómo les dijo a sus hijos mayores que se divorciaba de su madre.

Durante una charla con Adrián Di Monte y Nuja en ¿Apostarías por mí?, el actor de telenovelas recordó cómo sus hijos lloraban ante la noticia e impactó con una declaración de su actual esposa.

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René Strickler revela cómo sus hijos reaccionaron a su divorcio: “Venían llorando”

Visiblemente conmovido, René Strikler recordó cómo reaccionaron sus hijos mayores al conocer que se divorciaría de su mamá.

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Yo me divorcio de la mamá de mis dos hijos grandes, tenían 12 o 14 años, venían llorando diciéndome ‘papá, ¿por qué?’. Fue muy difícil explicarles”, comentó.

El actor indicó cuáles fueron las palabras que les dijo a sus hijos. “ Les dije ‘miren amores vida hay una sola, venimos a ser felices y ya las cosas no son felices en mi relación con su mamá, creo que siempre se puede volver a empezar, hay que pasarla bien sin lastimar’”, narró.

Tras el difícil momento, René Strickler indicó que ahora que sus hijos están en pareja, espera nunca tengan que pasar por una separación.

“Gracias a Dios los dos están en pareja y ojalá nunca tengan que separarse o divorciarse, pero llegado el caso, no puedes tener una vida a lado de una persona con la que no eres feliz y quizá también le estás haciendo la vida infeliz a ella, no es justo. Yo creo que para los dos no es justo y tienes que tomar una decisión, vida hay una sola… No puedes estar pegado a algo que no te gusta”, comentó.

Al referirse a su actual esposa Rubí, René Strickler afirmó que tuvo mucha suerte de encontrarla, pues pensó que se quedaría soltero.

Yo tuve la suerte de encontrar a Rubí, que es una mujer maravillosa, ya llevamos 15 años juntos, pero a veces no te toca… Cuando me divorcié dije ‘voy a seguir siendo un soltero empedernido’”, sentenció.

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'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

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