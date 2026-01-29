¿Apostarías por mí? Tres nuevas parejas se van al cuadro de nominados, ¿quién de ellos será eliminado de '¿Apostarías por Mí?'? La segunda semana de ¿Apostarías por Mí? fue sumamante intensa y el cuadro de nominados finalmente se definió

Video "PAYASOS DE CIRCO": Raúl se va con todo CONTRA Adrián Di Monte en la NOMINACIÓN

Faltan unos días de cumplir las dos semanas de emisión de ¿Apostarías por Mí? y sólo ese poco tiempo bastó para que los ánimos en la villa se encendieran por completo. En la primera semana reinaba la paz y ahora el infierno se desató.

Este jueves, tras muchas emociones apuestas y desafíos fallidos, aunado a los grandes enfrentamientos que se vivieron en la arena de nominación, por fin se definieron las tres parejas que están en riesgo de convertirse en la segunda eliminada del reality.

Estas son las tres parejas que están nominadas en la segunda semana de ¿Apostarías por Mí?

Recordemos que en esta competencia existen tres vías para ser nominado, una es perder el desafío de parejas, otra es por tener menos dinero en la bolsa semanal y la otra es por votos, es decir, en el Cara a Cara.

Cada una de ellas se define en distintos días, es decir, el desafío se juega los lunes, la bolsa semanal se define en la última apuesta de la semana qu es el miércoles y el voto directo se da el jueves. Las parejas tienen cuatro días para definir estrategias y alianzas, y no salir raspados en el intento.

La primera pareja que fue nominada en esta segunda semana de competencia fue la de Lorenzo y Claudia, quienes tuvieron un mal desempeño tanto en el desafío y, además tuvieron varias dificultades en la competencia en vivo, por lo que Brenda y Mario Bezares les ganaron.

La segunda fue la de Tiby y Medina, que tenían una de las cantidades más bajas de su bolsa semanal y fueron sometidos a una competencia en vivo, pero el triunfo se los arrebató Zerboni y Marce.

La tercera fue una de las más polémicas que hemos visto en la temporada, pues en el Cara a Cara Laura y Raúl Molinar arrasaron con seis votos, situación que los puso en riesgo de ser eliminados del reality.

