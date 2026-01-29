TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Tiby y Medina se casarán en la villa de '¿Apostarías por Mí?'? Estos son los planes de José para su novia

El originario de República Dominicana está buscando aliados para hacerle una gran sorpresa a su novia Tiby

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Tiby revela que la convivencia con gente hipócrita le está afectando

No todo es estrategias, alianzas, complots, drama y pleitos en la villa de ¿Apostarías por Mí?, algo que permea en el ambiente es el amor que se tienen las parejas.

Algunas de ellas llevan muchísimo tiempo juntos, otros apenas iniciaron su relación y algunos están apostando por algo más importante que la competencia del mismo reality: hacer una vida junto a la persona que aman.

¿Habrá boda en '¿Apostarías por Mí?'? José Medina dio un notición a la habitación Trébol

Después de resultar nominados, Medina se derrumbó al ver a Tiby tan afectada por el riesgo de estar en la cuerda floja. El dominicano se sinceró con 'El Malito' y le hizo ver que Laysha es su compañera y no tiene a nadie más.

En privado Medina hizo una gran confesión sobre Tiby.

Tiby para mí es el amor de mi vida. En 30 años no sentí lo que siento por ella y es una persona tan genuina. No me veo sin ella.
José Medina


Medina entró a la habitación Trébol, donde estaba Brenda y Mario Bezares, donde aprovechó para revelarles que le va a pedir matrimonio a Tiby dentro de la villa.

Pienso que este es el escenario perfecto para hacerlo y sé y espero que se sorprenda y que diga que sí, también.
José Medina


¿Cuándo tiene planeado hacerlo? ¡Descúbrelo en la transmisión 24/7 de Vix!

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

