apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario advierte a Alina sobre utilizar la ‘Revancha’ con ellos: “Vas a perder este cuerpecito”.

Previo al Cara Cara de la segunda semana de ¿Apostarías por mí?, Mario Bezares mandó un mensaje a Alina y Jim, quienes tienen en su poder la ‘Revancha’ tras ser expulsados el pasado 25 de enero

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Alina y Jim quedan advertidos si su Revancha llega a perjudicar a Laysha

La noche de este 29 de enero se realizará el segundo Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?, en el las parejas votaran por aquellos que desean nominar, pero Alina y Jim tienen un poder especial dentro de esta dinámica del reality show: la Revancha.

Mario Bezares advierte a Alina que no use la ‘Revancha’ con ellos en ¿Apostarías por mí?

Mientras disfrutaban de un descanso al lado de la alberca, Brenda le preguntó a Laysha cuál cree que sea la ‘sorpresa’ de Alana y Jim en la ‘Revancha’, por lo que la joven bromeó con que la pareja que elijan no tenga “el voto del público”.

Mientras que algunos especularon que podría ser una nominación directa, Laysha considera que podría ser un voto para una de las parejas, por lo que lanzó una indirecta.

“Alina, si me das a mí ese premio, el voto, voy al asilo donde estás, te saco de las greñas y te vengo a hundir en la piscina de la Villa de ¿Apostarías por mí?, para que te acuerdes de dónde te fuiste”, expresó la influencer.

Brenda aprovechó para recordarle a Alina que si la nomina no va a poder ‘correr barras’ del ‘access consciousness’, disciplina que practica. “Si me nominas a mí, te voy a acomodar tus barras de toda tu vida, te voy a dar un reseteo”, añadió Laysha.

Mayito también se sumó y le advirtió a Alina que, si llega a nominarlos, “vas a perder este cuerpecito”.

Mario le advierte a Alina que perderá "este cuerpecito" si se desquita con ellos en La Revancha

¿Cuál es la ‘Revancha’ de Jim y Alina en ‘¿Apostarías por mí’?

Tras ser eliminados, Alina y Jim asistieron al show y el post-show de ¿Apostarías por mí?, donde eligieron dar 2 puntos en contra a una de las parejas.

Sin dar ningún nombre, ‘Los únicos’ estarán presentes en el show de este 29 de enero para dar a conocer su decisión.

Alina y Jim reciben la oportunidad de tener La Revancha en el próximo Cara a Cara


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

