apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Sin titubear! Mario Bezares revela a la habitación Trébol que nominará a 'El Pelón' en el Cara a Cara

Las estrategias están tomando forma en ¿Apostarías por Mí? y, aparentemente, algunas parejas ya saben a quién nominarán esta noche

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Mayito no deja que caiga el ánimo y arma divertida porra para el Team del Pueblo

Este jueves habrá otra pareja nominada en ¿Apostarías por Mí? y nuevamente se enfrentarán en el tenso Cara a Cara, una dinámica donde todos son obligados a ser frontales, elegir a una dupla y decirles por qué no quieren que sigan en la competencia.

Tras poco más de una semana de convivencia, las alianzas van tomando forma y las parejas poco a poco se les va haciendo más sencillo el determinar a quién pondrán en riesgo de eliminación, y apartir de ese momento van tejiendo sus estrategias.

Mario Bezares confiesa que nominará a 'El Pelón' en el Cara a Cara

Después de una jornada intensa, donde las mujeres apostaron y los hombres se sometieron a un desafío, la temperatura ardía en la villa, pues había parejas que estaban molestas por las apuestas de sus mujeres.

Este fue el tema de conversación que tuvo la habitación Trébol, donde esta segunda semana lo habitan Mario, Brenda, Beta, Alejandra, Tiby y Medina, estos últimos ya se encuentran en el cuadro de nominación.

El conductor dijo sin tapujos que habló con Adrián y tienen planeado subir a la placa a 'El Pelón' y Claudia Molinar, además de que tratarán de hablar con Gigi y David. Beta pensó que no se le hacía justo nominar a las personas por las que votaron la primera ocasión.

El atleta comentó que además sería raro que todos vayan por la misma pareja, incluso se podría hablar de complot, a lo que Mayito dio su punto de vista y aclaró por qué él va a jugar de esa manera.

A mí lo más seguro es que me va a tirar Raúl y me va a tirar Lorenzo.
Mario Bezares


El conductor mexicano explicó que no quería que todos los llamados 'Team Pueblo' votaran por 'El Pelón' porque sería muy "sanguinario", pero tiene entendido que mínimo va a recibir cinco votos en contra.

Video Mayito revela que va por El Pelón en la próxima nominación


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

