Laysha arremete contra Nuja: asegura que es "chismosa" y la desmiente en '¿Apostarías por mí?'
Laysha se sinceró con Breh y Franco sobre cómo fue que inició su rivalidad con Nuja.
Laysha no dudó en expresar su molestia luego de que Nuja le sugiriera que no apostara todo por El Malito en '¿Apostarías por mí?'.
"¿Qué dicen las redes sociales? Que Nuja es tan chismosa", expresó en la 'Habitación Trébol'.
Destacó que no le gustó que Nuja la cuestionara sobre su apuesta y mucho menos que le dijera qué hacer.
"Nuja me volteaba a ver y me decía: 'No apuestes todo', ¿para qué te metes? Si es mi vato, yo lo conozco, yo no estoy apostando por el tuyo. Yo conozco al mío, a veces me equivoco, pero déjame apostar libremente", manifestó.
Más tarde, Laysha se desahogó con Franco y Breh sobre cómo ha cambiado su relación con Nuja, y recordó lo que pasó durante las apuestas.
"Yo no le hablo tanto como para que me pregunte, no sé. Si de que '¿tú cuánto?', le dije 'no sé, no sé", contó.
Compartió que ella ya venía de una discusión con Malito justo por el tema de las apuestas y no quería hablar más del tema.
"Yo tuve un mal día con Malito, muy estresada, porque estaba chin*ue que chi*gue con lo de la apuesta, me dormí llorando, le dije 'ya para'. Entonces, que sigan con la apuesta", confesó.
Al ser cuestionada sobre qué fue lo que fracturó su relación con Nuja, Laysha comentó que aunque al inicio ella se mostró amistosa con todos, eso no significaba que fueran íntimos, pues prefiere que las cosas se vayan dando de manera natural.
"Yo fui nice con todo el mundo, pero no de amigas, a nadie, ni a los de mi cuarto... no sé, cuando llega alguien así de 'amiga, amiga', no me da confianza. Yo prefiero darme la confianza y que ella se la gane, yo no soy nada confiada", dijo.
Afirmó que Nuja había dicho que eran amigas, cuando en realidad no podía pasar algo así, pues llevaban apenas un par de semanas conviviendo.
"Nuja dice, no sé por qué, en su cabeza, que éramos amigas. Si llevamos aquí 10 días, nunca fuimos amigas, un día que me senté a platicar con ellas y Adrián, pero como todos. En verdad no sé qué pasó", respondió.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.