Laura Molinar estalla contra las parejas tras ser nominada junto a Raúl: "No están jugando limpio" Los ánimos se encendieron en la arena de nominación, donde todas las parejas se enfrentaron en el Cara a Cara

Video El Pelón es frontal y le dice “borreguitos” a Franco y Breh por nominarlos

Este jueves 28 de enero se encendieron los ánimos en la arena de nominación en ¿Apostarías por Mí?, pues las parejas tuvieron que quitarse las caretas en el Cara a Cara, el cual dejó a todos impactados.

Después de este intenso enfrentamiento, la tercera pareja que salió nominada fue la de Laura y Raúl 'El Pelón' Molinar, una pareja que desde antes del Cara a Cara sabía que ellos iban a estar en riesgo de eliminación.

Laura Molinar estalla contra las parejas por nominarla con 'El Pelón'

Unas horas previas, la habitación Trébol estaba planeando su estrategia donde señalaban directamente a Laura y 'El Pelón', por lo que a dicha pareja no le sorprendió el estar nominada, sin embargo, quedaron sorprendidos por el 'juego sucio' que hicieron en su contra.

Laysha, 'El Malito', Franco, Breh, Adrián, Nuja, Tiby, Medina, Mario, Brenda, Raúl y Beta fueron las parejas que emitieron su voto en contra de 'El Pelón' y Laura Molinar.

En la arena de nominaciones Raúl enfrentó a las parejas e incluso las llamó 'borregos' y a Mario le dijo 'mafioso', por lo que hubo fuertes encontronazos. Después de que finalizó la dinámica, Laura rompió en llanto y se mostró muy molesta por la conducta de los famosos.

No me importa, voy a ser hipócrita igual. Yo sé que es un juego (pero) se estaban burlando de ti y burlando de mí. Me siento más relajada, no me importa que hayan votado, hicieron su plan, hagan sus cosas la gente los está viendo. Es hipocresía, eso no es un juego limpio, no lo están jugando limpio. Dicen que no pero todos son unos borregos y son unos payasos. Laura Molinar



'El Pelón' trató de tranquilizarla y le pidió que no se enganchara, al final es una competencia y de eso se trata, aunque también pensó que no están jugando limpio, pero pase lo que pase, están listos para regresar a casa.

