¿Apostarías por mí? Salvador Zerboni está de luto: llora repentina muerte y hace devastadora promesa Salvador Zerboni rompió en llanto en ¿Apostarías por mí? al revelar que está de luto por la muerte de su hermano.

Video Zerboni LLORA y recuerda la ausencia de su hermano junto a Beta y Medina

El actor destapó que sufrió la muerte de su hermano Alejandro, hecho que ha afectado su rendimiento en la villa.

Salvador Zerboni llora la muerte de su hermano y hace promesa

Salvador Zerboni detalló que “no ha estado bien” por la repentina muerte de su hermano, pero que pese a eso, decidió entrar a ¿Apostarías por mí?

“ No he estado bien, falleció mi hermano mayor, así que mi cabeza ha estado bastante revuelta. Nos hicieron muchas preguntas antes de entrar al reality, pero sufrí la muerte de mi hermano mayor y la verdad tenía una prioridad que era estar ahí”, precisó.

El villano de telenovelas precisó que pese al luto que lo embarga, ha tratado de divertirse y en ese momento le hizo una promesa al público.

“ Estoy tratando de divertirme, estoy haciendo todo lo que pueda para divertirme, voy a seguir intentando, se los prometo, nada más que no es fácil. La vida es dura pero hay que sobrevivir... ay hermanito, donde esté en el cielo te quiero, te extraño”, expresó entre lágrimas.

Salvador Zerboni reveló cómo era su hermano Alejandro y detalló por qué no pudo llorar su muerte.

“Alejandro Zerboni, debe estar cag*do de risa diciendo ‘estoy bien’... Era muy jovial, le encantaba contar chistes… Con mi mamá me moría de ganas de desahogarme, pero no podía, con Marcela me había aguantado. Ahorita que llegué y estaba acá solo dije ‘ya’... Tratas de distraerte, pero todavía no lo asimilas”, señaló.

