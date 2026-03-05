TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Rubí le hace el feo a René Strickler; se niega a hablar con él: “No me importa eso”

René Strickler vivió un momento incómodo cuando su esposa le hizo el feo tras una discusión y hasta se negó a darle un beso frente a todos.

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
add
Síguenos en Google
Video Rubí RECHAZA un beso de René al molestarse

René Strickler y Rubí Cardozo tuvieron un momento incómodo en la villa de ¿Apostarías por mí?, cuando tras una discusión, ella se negó a darle un beso y le hizo el feo frente a todos.

El actor de telenovelas se acercó a su esposa para darle un tierno beso luego de las diferencias que tuvieron por las apuestas y los desafíos; sin embargo, ella lo rechazó.

PUBLICIDAD

Rubí rechaza a René Strickler: se niega a hablar con él

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Laysha rompe en llanto con las mujeres de Rebelión tras conocer que 'El Malito' aceptó el desafío del Anfitrión: "me lastimó mucho"
2 mins

Laysha rompe en llanto con las mujeres de Rebelión tras conocer que 'El Malito' aceptó el desafío del Anfitrión: "me lastimó mucho"

¿Apostarías por Mí?
¡La cita se acabó! Malito se queda solo en el jacuzzi por berrinche de Laysha: Esto fue lo que pasó
2 mins

¡La cita se acabó! Malito se queda solo en el jacuzzi por berrinche de Laysha: Esto fue lo que pasó

¿Apostarías por Mí?
Las parejas rechazan hacer el desafío ‘Amarrados’ y son sancionados severamente por el Anfitrión
1 mins

Las parejas rechazan hacer el desafío ‘Amarrados’ y son sancionados severamente por el Anfitrión

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Nuja son la segunda pareja nominada rumbo a la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'
1 mins

Adrián y Nuja son la segunda pareja nominada rumbo a la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito rompen las reglas y son sancionados por el Anfitrión en ‘¿Apostarías por Mí?’
1 mins

Laysha y El Malito rompen las reglas y son sancionados por el Anfitrión en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¡VOTA ya! Los Bezares y Nuja y Adrián están en riesgo de nominación, ¿quién quieres que suba al cuadro?
1 mins

¡VOTA ya! Los Bezares y Nuja y Adrián están en riesgo de nominación, ¿quién quieres que suba al cuadro?

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh ganan el bono y la apuesta por el desafío y así mueven el ranking en ‘¿Apostarías por Mí?’
2 mins

Franco y Breh ganan el bono y la apuesta por el desafío y así mueven el ranking en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¡Tu voto decide! Elige qué pareja será nominada hoy en ‘¿Apostarías por Mí?’
2 mins

¡Tu voto decide! Elige qué pareja será nominada hoy en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
Franco revela a Rebelión qué pareja le gustaría que ganara ¿Apostarías por Mí? y les hace fuerte petición
2 mins

Franco revela a Rebelión qué pareja le gustaría que ganara ¿Apostarías por Mí? y les hace fuerte petición

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre 'Miedo de altura' el desafío que puso a temblar a las parejas
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre 'Miedo de altura' el desafío que puso a temblar a las parejas

¿Apostarías por Mí?

René Strickler se acercó a Rubí en la sala de la villa e intentó contentarse con su esposa, quien le hizo el feo frente a todos.

“No me importa eso, tú sabes que es aprender a leer las pruebas”, indicó Rubí; a lo que el actor de telenovelas respondió: “Ahora me voy a enojar yo… Tú sabes que he aprendido, la cagué porque yo pensé que se iban a ir bajos y dije con 7 los pasó a todos”.

Ante el comentario de René Strickler, Rubí no se quedó callada y aunque él le pidió que hablaran, ella se negó, volteándose a escuchar la plática del resto de las parejas.

“Vuelvo a darte la respuesta, va en la prueba… No hablemos de hoy, no, no, no, después hablamos”, precisó tajante.

A los pocos minutos, Rubí le pidió al papá de su hijo que se acercara a ella. “Acércate mi amor”, dijo; pero René Strickler actuó igual y se negó a hacerlo.

“No, aquí estoy bien en esta esquinita, ven tú”, afirmó el actor de telenovelas, a lo que su esposa le respondió: “No, no me quiero mover, me duele demasiado la panza”.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Polen
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX