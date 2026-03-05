Rubí le hace el feo a René Strickler; se niega a hablar con él: “No me importa eso”
René Strickler y Rubí Cardozo tuvieron un momento incómodo en la villa de ¿Apostarías por mí?, cuando tras una discusión, ella se negó a darle un beso y le hizo el feo frente a todos.
El actor de telenovelas se acercó a su esposa para darle un tierno beso luego de las diferencias que tuvieron por las apuestas y los desafíos; sin embargo, ella lo rechazó.
Rubí rechaza a René Strickler: se niega a hablar con él
René Strickler se acercó a Rubí en la sala de la villa e intentó contentarse con su esposa, quien le hizo el feo frente a todos.
“No me importa eso, tú sabes que es aprender a leer las pruebas”, indicó Rubí; a lo que el actor de telenovelas respondió: “Ahora me voy a enojar yo… Tú sabes que he aprendido, la cagué porque yo pensé que se iban a ir bajos y dije con 7 los pasó a todos”.
Ante el comentario de René Strickler, Rubí no se quedó callada y aunque él le pidió que hablaran, ella se negó, volteándose a escuchar la plática del resto de las parejas.
“Vuelvo a darte la respuesta, va en la prueba… No hablemos de hoy, no, no, no, después hablamos”, precisó tajante.
A los pocos minutos, Rubí le pidió al papá de su hijo que se acercara a ella. “Acércate mi amor”, dijo; pero René Strickler actuó igual y se negó a hacerlo.
“No, aquí estoy bien en esta esquinita, ven tú”, afirmó el actor de telenovelas, a lo que su esposa le respondió: “No, no me quiero mover, me duele demasiado la panza”.
