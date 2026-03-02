TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

El Team Rebelión elige a Franco y Breh para ser la primera pareja nominada rumbo a la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'

Franco y Breh se convirtieron en la primera pareja nominada rumbo a la gran semifinal del reality show.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Laysha y Adrián se están aprendiendo sus mañas para los Desafíos

Tras ser el equipo perdedor del desafío ‘La llama del amor’ el cual tenía como premio la codiciada herencia de la pareja infiltrada, Lupillo Rivera y Taína, el Team X tuvo la difícil tarea de elegir entre sus integrantes, qué pareja quedaría nominada.

Luego de una intensa decisión el Team Rebelión decidió que la pareja nominada fuera:

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Ceci Galliano muestra su apoyo a Julián Gil tras confrontar a Franco en ¿Apostarías por mí?
3 mins

Ceci Galliano muestra su apoyo a Julián Gil tras confrontar a Franco en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Team Pueblo es el ganador de la herencia de Lupillo y Taína!, así quedó repartido el dinero
1 mins

¡Team Pueblo es el ganador de la herencia de Lupillo y Taína!, así quedó repartido el dinero

¿Apostarías por Mí?
¿Cuándo es la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'?, aquí te decimos todos los detalles
1 mins

¿Cuándo es la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'?, aquí te decimos todos los detalles

¿Apostarías por Mí?
Rumbo a la semifinal de '¿Apostarías por Mí?' te decimos cómo va la bolsa acumulada de las parejas
1 mins

Rumbo a la semifinal de '¿Apostarías por Mí?' te decimos cómo va la bolsa acumulada de las parejas

¿Apostarías por Mí?
Laysha le llama la atención a 'El Malito' tras broma de René en el desafío de velitas : "no gastes tu saliva"
3 mins

Laysha le llama la atención a 'El Malito' tras broma de René en el desafío de velitas : "no gastes tu saliva"

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': Descubre en qué consistió el desafío de hoy 'Misión en pijama'
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': Descubre en qué consistió el desafío de hoy 'Misión en pijama'

¿Apostarías por Mí?
Tras enfrentamiento de Franco con Julián Gil, Breh hace petición al Anfitrión: “Sí díganle ‘ya estuvo’”
2 mins

Tras enfrentamiento de Franco con Julián Gil, Breh hace petición al Anfitrión: “Sí díganle ‘ya estuvo’”

¿Apostarías por Mí?
Gigi y David ven a Laysha diciendo que Adrián y Nuja los usaron como sacrificio: así reaccionan
2 mins

Gigi y David ven a Laysha diciendo que Adrián y Nuja los usaron como sacrificio: así reaccionan

¿Apostarías por Mí?
Julián Gil no se arrepiente de discusión con Franco; en vivo, revela lo que hizo otra vez a sus espaldas
3 mins

Julián Gil no se arrepiente de discusión con Franco; en vivo, revela lo que hizo otra vez a sus espaldas

¿Apostarías por Mí?
Breh defiende a Franco tras la visita de Julián Gil y Valeria Marín y asegura que a ella la trata como a una princesita
3 mins

Breh defiende a Franco tras la visita de Julián Gil y Valeria Marín y asegura que a ella la trata como a una princesita

¿Apostarías por Mí?

Breh y Franco se convierten en la primera pareja nominada rumbo a la semifinal

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Aunque no lo pensaron mucho, el Team Rebelión decidió nominar a Breh y Franco, ya que eran la única pareja del equipo que no había estado nominada en todo lo que lleva el reality.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX