¿Apostarías por mí? El Team Rebelión elige a Franco y Breh para ser la primera pareja nominada rumbo a la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?' Franco y Breh se convirtieron en la primera pareja nominada rumbo a la gran semifinal del reality show.

Tras ser el equipo perdedor del desafío ‘La llama del amor’ el cual tenía como premio la codiciada herencia de la pareja infiltrada, Lupillo Rivera y Taína, el Team X tuvo la difícil tarea de elegir entre sus integrantes, qué pareja quedaría nominada.

Luego de una intensa decisión el Team Rebelión decidió que la pareja nominada fuera:

Breh y Franco se convierten en la primera pareja nominada rumbo a la semifinal

Aunque no lo pensaron mucho, el Team Rebelión decidió nominar a Breh y Franco, ya que eran la única pareja del equipo que no había estado nominada en todo lo que lleva el reality.

