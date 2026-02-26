¡Team Pueblo vs. Team Rebelión! Así queda el cuadro de nominados en la sexta semana de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita!
Dos parejas de Rebelión y dos de Pueblo se medirán directo en la nominación, sin posibilidad de irse a duelo de salvación. Así llegaron a la placa
Esta sexta semana de ¿Apostarías por Mí? está repleta de sorpresas, cambios y giros inesperados. Desde el inicio, el público pudo nominar a dos parejas, pero el jueves de Cara a Cara el destino sorprendió a todos.
En la competencia hemos visto a sólo tres parejas nominadas en la semana, pero en esta ocasión fueron cuatro los que se pusieron en riesgo de ser eliminados del reality. Aquí te contamos cómo llegaron a esta posición.
Así quedaron nominadas las cuatro parejas de ¿Apostarías por Mí?
Esta semana el público tuvo mucho poder, pues tuvieron el poder de elegir a la pareja que querían nominar. Tras tener el peor desempeño en el desafío de parejas, Mario, Brenda, Gigi y David se sometieron a votación y el público decidió mandar a la placa a 'Los Eternos'.
La segunda pareja, tras quedar en filo de la votación por tener la bolsa semanal más baja, se definió entre Alejandra, Beta, Nuja y Adrián. El público optó por poner en riesgo de eliminación a 'Los Renacidos'.
Hasta el momento, van dos de Team Rebelión, pero pasó algo inaudito para Team Pueblo. En el Cara a Cara, las parejas iban con sus estrategias definidas, pero la Baraja del Destino cambió todo, y fue de esa manera que Laysha, 'El Malito', Mario y Brenda, quedaron nominados.
Así puedes votar por tu pareja nominada favorita de ¿Apostarías por Mí?
Los fans ya lo saben: tienen el destino del reality en sus manos. Es por eso que ya pueden votar por su pareja nominada favorita:
Aquí te contamos el paso a paso para ejecer TU VOTO:
- Desde el jueves hasta el domingo puedes votar y salvar a tu pareja favorita.
- Descarga la app de ViX, es gratis.
- Ingresa a la app de ViX en la sección de ¿Apostarías por Mí? o utiliza el código QR que aparecerá durante el Show, el Pre-Show y el Post-Show.
- Haz clic en la sección "Votar"
- Selecciona a la pareja que quieres salvar.
- Haz clic en "Enviar voto".
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.