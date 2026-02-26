TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Team Pueblo vs. Team Rebelión! Así queda el cuadro de nominados en la sexta semana de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita!

Dos parejas de Rebelión y dos de Pueblo se medirán directo en la nominación, sin posibilidad de irse a duelo de salvación. Así llegaron a la placa

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video Nuja está sin palabras por estar Nominada y en riesgo de Eliminación

Esta sexta semana de ¿Apostarías por Mí? está repleta de sorpresas, cambios y giros inesperados. Desde el inicio, el público pudo nominar a dos parejas, pero el jueves de Cara a Cara el destino sorprendió a todos.

En la competencia hemos visto a sólo tres parejas nominadas en la semana, pero en esta ocasión fueron cuatro los que se pusieron en riesgo de ser eliminados del reality. Aquí te contamos cómo llegaron a esta posición.

PUBLICIDAD

Así quedaron nominadas las cuatro parejas de ¿Apostarías por Mí?

Esta semana el público tuvo mucho poder, pues tuvieron el poder de elegir a la pareja que querían nominar. Tras tener el peor desempeño en el desafío de parejas, Mario, Brenda, Gigi y David se sometieron a votación y el público decidió mandar a la placa a 'Los Eternos'.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte se confunde en el Cara a Cara y admite error en plena dinámica de ‘¿Apostarías Por Mí?’
2 mins

Adrián Di Monte se confunde en el Cara a Cara y admite error en plena dinámica de ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el sexto Cara a Cara del reality
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el sexto Cara a Cara del reality

¿Apostarías por Mí?
Laysha, 'El Malito', Mario y Brenda reciben más votos en el Cara a Cara y se van al cuadro de nominación de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Laysha, 'El Malito', Mario y Brenda reciben más votos en el Cara a Cara y se van al cuadro de nominación de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Se dicen de todo! Así fueron los enfrentamientos en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
3 mins

¡Se dicen de todo! Así fueron los enfrentamientos en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Dinámica inesperada! A esto se enfrentarán las parejas en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

¡Dinámica inesperada! A esto se enfrentarán las parejas en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Sorprenden con su revancha! Lorenzo y Claudia le otorgan inmunidad a Alejandra y Beta; revelan sus motivos
1 mins

¡Sorprenden con su revancha! Lorenzo y Claudia le otorgan inmunidad a Alejandra y Beta; revelan sus motivos

¿Apostarías por Mí?
Lupillo y Taina confiesan que son la pareja infiltrada; esta es su última carta en la villa
2 mins

Lupillo y Taina confiesan que son la pareja infiltrada; esta es su última carta en la villa

¿Apostarías por Mí?
Breh y Franco analizan la insistencia de Adrián por quedar nominado junto a Mario: ¿ya quiere salir de la competencia?
2 mins

Breh y Franco analizan la insistencia de Adrián por quedar nominado junto a Mario: ¿ya quiere salir de la competencia?

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares asegura que Adrián Di Monte evitó la eliminación por Alina y Jim: "se salvó"
2 mins

Mario Bezares asegura que Adrián Di Monte evitó la eliminación por Alina y Jim: "se salvó"

¿Apostarías por Mí?
Nuja hace inesperada confesión sobre relación con Adrián Di Monte: “Uno no puede estar fingiendo”
2 mins

Nuja hace inesperada confesión sobre relación con Adrián Di Monte: “Uno no puede estar fingiendo”

¿Apostarías por Mí?

La segunda pareja, tras quedar en filo de la votación por tener la bolsa semanal más baja, se definió entre Alejandra, Beta, Nuja y Adrián. El público optó por poner en riesgo de eliminación a 'Los Renacidos'.

Hasta el momento, van dos de Team Rebelión, pero pasó algo inaudito para Team Pueblo. En el Cara a Cara, las parejas iban con sus estrategias definidas, pero la Baraja del Destino cambió todo, y fue de esa manera que Laysha, 'El Malito', Mario y Brenda, quedaron nominados.

Imagen TelevisaUnivision

Así puedes votar por tu pareja nominada favorita de ¿Apostarías por Mí?

Los fans ya lo saben: tienen el destino del reality en sus manos. Es por eso que ya pueden votar por su pareja nominada favorita:

Aquí te contamos el paso a paso para ejecer TU VOTO:

- Desde el jueves hasta el domingo puedes votar y salvar a tu pareja favorita.
- Descarga la app de ViX, es gratis.
- Ingresa a la app de ViX en la sección de ¿Apostarías por Mí? o utiliza el código QR que aparecerá durante el Show, el Pre-Show y el Post-Show.
- Haz clic en la sección "Votar"
- Selecciona a la pareja que quieres salvar.
- Haz clic en "Enviar voto".

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX