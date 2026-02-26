TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Sorprenden con su revancha! Lorenzo y Claudia le otorgan inmunidad a Alejandra y Beta; revelan sus motivos

La quinta pareja eliminada jugó su última carta en ¿Apostarías por Mí?, la cual cambiará el destino del Cara a Cara

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Lorenzo y Claudia ven que Team Rebelión se está quebrando

En esta sexta semana de competencia, nadie quiere salir de ¿Apostarías por Mí? Por lo que deberán ser muy estratégicos y ganarse el corazón del público.

Además, Lorenzo Méndez y Claudia Galván, quienes fueron la quinta pareja eliminada del reality, todavía jugarán su última carta donde le darán su apoyo a una de las parejas. ¿Será a alguien de Team Rebelión o alguien de Team Pueblo?

Claudia y Lorenzo le otorgan la inmunidad a Alejandra y Beta

¿Apostarías por Mí?

Todas las parejas eliminadas del show, no sólo salen del programa, todavía tienen un as bajo la manga para mover el juego al favor de sus parejas favoritas.

En esta ocasión, desde que salieron del reality, se supo que le podrían dar inmunidad a una de las duplas, es decir, no podrían ser votadas en el Cara a Cara, pero sí pueden votar en contra de alguien más.

Poco antes de que empezara el enfrentamiento entre las parejas, Lorenzo y Claudia tomaron su decisión y se la comunicaron a los competidores.

Hemos decidido que vamos a darle la inmunidad a una de las parejas que han tenido un corazón noble.
Claudia Galván


Momentos después mencionaron que le darían la inmunidad a Alejandra y Beta, por lo que no podrán recibir votos durante esta velada y asegura una semana más dentro de la competencia. ¿Lo esperabas?

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

