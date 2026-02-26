Adrián Di Monte se confunde en el Cara a Cara y admite error en plena dinámica de ‘¿Apostarías Por Mí?’
El integrante del Team Rebelión reconoció que la dinámica lo tomó por sorpresa y que la presión del momento influyó en su decisión, generando reacciones inmediatas.
En esta ocasión, el Cara a Cara tuvo un giro especial con la incorporación de “La Baraja de la Suerte”, una mecánica que obligó a las parejas no sólo a votar frente a frente, sino también a elegir una carta con consecuencias estratégicas. Entre las opciones estaban anular el voto recién emitido, cambiarlo a favor de otra pareja o sumar puntos extra para nominar, lo que elevó la tensión y modificó por completo el tablero del juego.
La combinación de estrategia, nervios y decisiones en segundos terminó por jugarle una mala pasada a Adrián, quien aceptó su equivocación tras notar que no había aplicado correctamente la dinámica. Un episodio que dejó claro que, en este reality, cada regla cuenta y cualquier descuido puede cambiar el rumbo de la competencia.
Adrián Di Monte se equivoca a en el Cara a Cara y nomina a René y Rubí
En este sentido, cuando fue turno de Adrián y Nuja de nominar, le dieron su voto a Mario y Brenda Bezares como habían acordado previamente con su Team Rebelión, pero no contaban que la ‘baraja de la suerte’ lo cambiaría todo.
Cuando tomaron la carta esta decía: 'Este voto no cuenta debes dárselo a otra pareja'.
A lo que Adrián eligió dárselo a René y Rubí, es decir a una pareja de su propio equipo.
Aunque todo parecía estar entendido, Adrián y Nuja comenzaron a discutir por lo ocurrido en la dinámica.
¿Entonces por qué no dijiste nada, se te hizo normal darles un voto en contra a ellos?Adrián Di Monte
A lo que Nuja le respondió que él fue el que eligió.
Si tú eres el que elige, a mí no me eches la culpa de tus decisionesNuja
Ante la situación, Adrián le pidió al conductor Alan Tacher corroborar lo que decía la carta.
Lo digo porque está confusa la carta y necesito realmente que me den respuesta, porque sino es como yo lo entendí, yo entendí una cosa y elegíAdrián Di Monte
A lo que Alan le respondió:
Las cartas las leí todas y las cartas están súper claras, se entienden perfectamente bien. No podemos hacer nadaAlan Tacher
Al final el voto que Adrián y Nuja le dieron a René y Rubí no causó efecto, ya que se libraron de la nominación, al quedar en la placa Mario y Brenda Bezares y Laysha y El Malito.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
