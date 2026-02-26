TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte se confunde en el Cara a Cara y admite error en plena dinámica de ‘¿Apostarías Por Mí?’

El integrante del Team Rebelión reconoció que la dinámica lo tomó por sorpresa y que la presión del momento influyó en su decisión, generando reacciones inmediatas.

Por:Ana Belén Ortiz
Video Franco le da CLASES DE MODELAJE a David

En esta ocasión, el Cara a Cara tuvo un giro especial con la incorporación de “La Baraja de la Suerte”, una mecánica que obligó a las parejas no sólo a votar frente a frente, sino también a elegir una carta con consecuencias estratégicas. Entre las opciones estaban anular el voto recién emitido, cambiarlo a favor de otra pareja o sumar puntos extra para nominar, lo que elevó la tensión y modificó por completo el tablero del juego.

La combinación de estrategia, nervios y decisiones en segundos terminó por jugarle una mala pasada a Adrián, quien aceptó su equivocación tras notar que no había aplicado correctamente la dinámica. Un episodio que dejó claro que, en este reality, cada regla cuenta y cualquier descuido puede cambiar el rumbo de la competencia.

Adrián Di Monte se equivoca a en el Cara a Cara y nomina a René y Rubí

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


En este sentido, cuando fue turno de Adrián y Nuja de nominar, le dieron su voto a Mario y Brenda Bezares como habían acordado previamente con su Team Rebelión, pero no contaban que la ‘baraja de la suerte’ lo cambiaría todo.

Cuando tomaron la carta esta decía: 'Este voto no cuenta debes dárselo a otra pareja'.

¿Apostarías por Mí?

A lo que Adrián eligió dárselo a René y Rubí, es decir a una pareja de su propio equipo.

Aunque todo parecía estar entendido, Adrián y Nuja comenzaron a discutir por lo ocurrido en la dinámica.

¿Entonces por qué no dijiste nada, se te hizo normal darles un voto en contra a ellos?
Adrián Di Monte


Franco se burla de Mario frente a Adrián en ¿Apostarías por mí?: “Él no está en mi liga”.

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


A lo que Nuja le respondió que él fue el que eligió.

Si tú eres el que elige, a mí no me eches la culpa de tus decisiones
Nuja


Ante la situación, Adrián le pidió al conductor Alan Tacher corroborar lo que decía la carta.

Lo digo porque está confusa la carta y necesito realmente que me den respuesta, porque sino es como yo lo entendí, yo entendí una cosa y elegí
Adrián Di Monte


A lo que Alan le respondió:

Las cartas las leí todas y las cartas están súper claras, se entienden perfectamente bien. No podemos hacer nada
Alan Tacher
¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


Al final el voto que Adrián y Nuja le dieron a René y Rubí no causó efecto, ya que se libraron de la nominación, al quedar en la placa Mario y Brenda Bezares y Laysha y El Malito.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

