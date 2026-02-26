¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el sexto Cara a Cara del reality La baraja del destino y las estrategias marcaron el rumbo de las nominaciones de esta noche. Así fue como nominaron las parejas

Las alianzas titubearon y el destino se interpuso en las estrategias de las parejas de ¿Apostarías por Mí? Además no contaron con varias sorpresas y decisiones que ocurrieron durante la noche, en la Arena de Nominación.

La revancha de Lorenzo y Claudia, además de la Baraja del Destino, hizo que muchas cosas se movieran en la nominación y algunos nombres que no estaban contemplados, salieran a flote como un plan B.

Así se distribuyeron los votos en el sexto Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

Las parejas salieron con nombres fijos para su nominación: René, Rubí, Mario y Brenda, pero el destino tenía algo más deparado para ellos: unas cartas que movieron todas las estrategias.

Aquí te revelamos cómo votaron y por qué sus estrategias cambiaron:

Mario y Brenda votaron por René y Rubí, pero su voto fue boomerang y se les regresó el punto .

. Adrián y Nuja votaron contra Mario y Brenda, su punto se anuló y debían dárselo a otra pareja, eligieron a: René y Rubí .

. Alejandra y Beta votaron por René y Rubí, además tenían un voto extra a otra pareja, por lo que se inclinaron por Franco y Breh.

Franco y Breh se fueron contra Mario y Brenda, pero su carta les dio la posibilidad de tener dos votos más, los cuales usaron contra Laysha y 'El Malito' .

. Gigi y David votaron por Mario y Brenda, y su carta que podían votar por alguien más, por lo que se fueron por Laysha y 'El Malito' .

. Laysha y 'El Malito' se fueron contra René y Rubí, pero su carta les anuló el punto y se lo dieron a Franco y Breh.

René y Rubí votaron contra Mario y Brenda, pero su voto quedó anulado.

Estas son las parejas que recibieron más votos en el sexto Cara a Cara

Tras los votos y cambios en las estrategias, así quedaron distribuidos los votos de esta sexta semana de competencia:

Mario y Brenda: 3 votos

Laysha y 'El Malito': 3 votos

René y Rubí: 2 votos

Franco y Breh: 2 puntos

