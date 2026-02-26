¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el sexto Cara a Cara del reality
La baraja del destino y las estrategias marcaron el rumbo de las nominaciones de esta noche. Así fue como nominaron las parejas
Las alianzas titubearon y el destino se interpuso en las estrategias de las parejas de ¿Apostarías por Mí? Además no contaron con varias sorpresas y decisiones que ocurrieron durante la noche, en la Arena de Nominación.
La revancha de Lorenzo y Claudia, además de la Baraja del Destino, hizo que muchas cosas se movieran en la nominación y algunos nombres que no estaban contemplados, salieran a flote como un plan B.
Así se distribuyeron los votos en el sexto Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
Las parejas salieron con nombres fijos para su nominación: René, Rubí, Mario y Brenda, pero el destino tenía algo más deparado para ellos: unas cartas que movieron todas las estrategias.
Aquí te revelamos cómo votaron y por qué sus estrategias cambiaron:
- Mario y Brenda votaron por René y Rubí, pero su voto fue boomerang y se les regresó el punto.
- Adrián y Nuja votaron contra Mario y Brenda, su punto se anuló y debían dárselo a otra pareja, eligieron a: René y Rubí.
- Alejandra y Beta votaron por René y Rubí, además tenían un voto extra a otra pareja, por lo que se inclinaron por Franco y Breh.
- Franco y Breh se fueron contra Mario y Brenda, pero su carta les dio la posibilidad de tener dos votos más, los cuales usaron contra Laysha y 'El Malito'.
- Gigi y David votaron por Mario y Brenda, y su carta que podían votar por alguien más, por lo que se fueron por Laysha y 'El Malito'.
- Laysha y 'El Malito' se fueron contra René y Rubí, pero su carta les anuló el punto y se lo dieron a Franco y Breh.
- René y Rubí votaron contra Mario y Brenda, pero su voto quedó anulado.
Estas son las parejas que recibieron más votos en el sexto Cara a Cara
Tras los votos y cambios en las estrategias, así quedaron distribuidos los votos de esta sexta semana de competencia:
- Mario y Brenda: 3 votos
- Laysha y 'El Malito': 3 votos
- René y Rubí: 2 votos
- Franco y Breh: 2 puntos
No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.