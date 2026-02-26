TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Nuja hace inesperada confesión sobre relación con Adrián Di Monte: “Uno no puede estar fingiendo”

Nuja hizo fuertes revelaciones tras salir nominada junto a Adrián Di Monte; destapando cómo es su relación tras estas semanas en ¿Apostarías por mí?

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video Adrián y Nuja reconoce que este reality los ha unido más

Tras quedar nominados en ¿Apostarías por mí?, Nuja rompió el silencio e hizo inesperadas confesiones sobre su relación con Adrián Di Monte.

Dentro de la bodega, la esposa del actor envió un mensaje al público y hasta le agradeció al Anfitrión todo lo que vivieron estas semanas.

Nuja hace fuertes confesiones sobre su relación con Adrián Di Monte

Nuja detalló que esperaba que el público estuviera disfrutando de su relación con Adrián Di Monte, ya que es imposible “estar fingiendo” dentro de ¿Apostarías por mí?

Espero que les esté gustando nuestra relación y sino, pues ni pex, como se los he dicho hay buenas, hay altas, hay dónde me pongo toda loca, es parte dé. Aquí uno no puede estar fingiendo todo el tiempo, somos una relación como cualquier otra”, comentó.

Ante su nominación, reveló que tanto ella como el galán de telenovelas desean llegar hasta la final.

“Sé que son más lo momentos bonitos y yo he estado como en estado de shock, muy nerviosa, echándole ganas, queremos quedarnos hasta la final o una semana más y si tenemos que salir también lo entendemos, lo tomamos con mucho amor”, indicó.

Sobre su posible salida, Nuja destacó que no fue sorpresa para ellos, pero que tanto para ella como para Adrián Di Monte lo más importante es que están juntos y enamorados.

No era sorpresa el estar nominados, era algo que Adrián y yo sabíamos… Lo más importante es el amor que nos tenemos, el amor que le tenemos a nuestro público, que pese a cualquier cosa somos humanos y que siempre van a estar con nosotros”, aseguró.

Incluso, Nuja destacó que ¿Apostarías por mí? la unió mucho más a Adrián Di Monte. “Esto nos ha unido muchísimo más, si de por sí ya estábamos unidos porque siempre nos llueve por todas partes, con esto más”, expresó.

En ese momento, Nuja agradeció al público y le dedicó unas palabras al Anfitrión.

“Gracias por todo, gracias ¿Apostarías por mí?, gracias Anfitrión que nos has hecho una montaña rusa, un mar de sanciones, nominados, pero aceptando todo, sancionados todo el tiempo”, precisó.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

