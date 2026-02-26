TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Lupillo y Taina confiesan que son la pareja infiltrada; esta es su última carta en la villa

Tras dos semanas de convivencia, la pareja confesó por qué entraron a la villa y la sorpresa que le harán a una de las duplas

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video ¡Creen que son infiltrados! Mario no pudo desenmascarar nunca a Lupillo y Taina

Hace unas semanas, Lupillo Rivera y Taina Pimentel entraron a la villa de ¿Apostarías por Mí? con una misión muy clara: quitarle la careta a las parejas y poner de cabeza sus alianzas.

Algunos competidores tuvieron sospechas sobre su ingreso, otros sólo se dejaron llevar y quisieron incluirlos en sus equipos para afianzar sus estrategias, pero este jueves se destapó la verdad de su participación.

PUBLICIDAD

Lupillo y Taina se sinceran con las parejas y confiesan que son los infiltrados

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Breh y Franco analizan la insistencia de Adrián por quedar nominado junto a Mario: ¿ya quiere salir de la competencia?
2 mins

Breh y Franco analizan la insistencia de Adrián por quedar nominado junto a Mario: ¿ya quiere salir de la competencia?

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares asegura que Adrián Di Monte evitó la eliminación por Alina y Jim: "se salvó"
2 mins

Mario Bezares asegura que Adrián Di Monte evitó la eliminación por Alina y Jim: "se salvó"

¿Apostarías por Mí?
Nuja hace inesperada confesión sobre relación con Adrián Di Monte: “Uno no puede estar fingiendo”
2 mins

Nuja hace inesperada confesión sobre relación con Adrián Di Monte: “Uno no puede estar fingiendo”

¿Apostarías por Mí?
¿Otro embarazo en La Villa? Laysha impacta con revelación y hace fuerte petición a El Malito en '¿Apostarías por mí?'
2 mins

¿Otro embarazo en La Villa? Laysha impacta con revelación y hace fuerte petición a El Malito en '¿Apostarías por mí?'

¿Apostarías por Mí?
¿René Strickler no quiere que Laysha y El Malito ganen? Actor, tajante, afirma: “No se me hace justo”
2 mins

¿René Strickler no quiere que Laysha y El Malito ganen? Actor, tajante, afirma: “No se me hace justo”

¿Apostarías por Mí?
René destapa los secretos de 'El Privilegio de amar': revela qué pasó en la escena donde Cynthia Klitbo se rapa
2 mins

René destapa los secretos de 'El Privilegio de amar': revela qué pasó en la escena donde Cynthia Klitbo se rapa

¿Apostarías por Mí?
Franco se burla de Mario frente a Adrián en ¿Apostarías por mí?: “Él no está en mi liga”
2 mins

Franco se burla de Mario frente a Adrián en ¿Apostarías por mí?: “Él no está en mi liga”

¿Apostarías por Mí?
Malito no se calla y le reclama a Laysha por su falta de confianza en el desafío: "esto no tiene sentido"
2 mins

Malito no se calla y le reclama a Laysha por su falta de confianza en el desafío: "esto no tiene sentido"

¿Apostarías por Mí?
Beta se rapa en agradecimiento al público que votó por él y Ale, y así queda el 'bebito'
2 mins

Beta se rapa en agradecimiento al público que votó por él y Ale, y así queda el 'bebito'

¿Apostarías por Mí?
¡El público decidió! Adrián y Nuja son la segunda pareja nominada de la sexta semana en '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

¡El público decidió! Adrián y Nuja son la segunda pareja nominada de la sexta semana en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?

En la Arena de Nominación, antes del intenso Cara a Cara, Lupillo y Taina le revelaron a las parejas que, como muchos lo pensaron, ingresaron a la villa como infiltrados, con la encomienda de irlos guiando en el juego.

Ha sido un placer haberlos conocido. Ha sido un placer entrar a esta villa y realizar el juego como la pareja infiltrada.
Lupillo Rivera


Además, aprovecharon para irse con todo contra todos, pues en dos semanas pudieron conocerlos más a fondo para tener una perspectiva muy distinta de cómo son en su día a día.

Imagen TelevisaUnivision


Las parejas se quedaron atónitas, pues querían que se uniera a sus equipos para tener más apoyo, rumbo a la gran final del reality. Pero su participación no termina ahí, además de que Lupillo regresa como analista, también dejará un regalito.

La bolsa de 65 mil dólares, llamada La Herencia de Lupillo y Taina, se la pueden ganar siguiendo las instrucciones de las dinámicas que le irán revelando.
Lupillo Rivera


Así es, en unos días sabremos a qué pareja le van a regalar el dinero que acumularon dentro de la villa. ¿Quién crees que sea la elegida?

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX