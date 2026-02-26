¿Apostarías por mí? Lupillo y Taina confiesan que son la pareja infiltrada; esta es su última carta en la villa Tras dos semanas de convivencia, la pareja confesó por qué entraron a la villa y la sorpresa que le harán a una de las duplas

Video ¡Creen que son infiltrados! Mario no pudo desenmascarar nunca a Lupillo y Taina

Hace unas semanas, Lupillo Rivera y Taina Pimentel entraron a la villa de ¿Apostarías por Mí? con una misión muy clara: quitarle la careta a las parejas y poner de cabeza sus alianzas.

Algunos competidores tuvieron sospechas sobre su ingreso, otros sólo se dejaron llevar y quisieron incluirlos en sus equipos para afianzar sus estrategias, pero este jueves se destapó la verdad de su participación.

Lupillo y Taina se sinceran con las parejas y confiesan que son los infiltrados

En la Arena de Nominación, antes del intenso Cara a Cara, Lupillo y Taina le revelaron a las parejas que, como muchos lo pensaron, ingresaron a la villa como infiltrados, con la encomienda de irlos guiando en el juego.

Ha sido un placer haberlos conocido. Ha sido un placer entrar a esta villa y realizar el juego como la pareja infiltrada. Lupillo Rivera



Además, aprovecharon para irse con todo contra todos, pues en dos semanas pudieron conocerlos más a fondo para tener una perspectiva muy distinta de cómo son en su día a día.

Las parejas se quedaron atónitas, pues querían que se uniera a sus equipos para tener más apoyo, rumbo a la gran final del reality. Pero su participación no termina ahí, además de que Lupillo regresa como analista, también dejará un regalito.

La bolsa de 65 mil dólares, llamada La Herencia de Lupillo y Taina, se la pueden ganar siguiendo las instrucciones de las dinámicas que le irán revelando. Lupillo Rivera



Así es, en unos días sabremos a qué pareja le van a regalar el dinero que acumularon dentro de la villa. ¿Quién crees que sea la elegida?

