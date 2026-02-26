¿Apostarías por mí? ¡Se dicen de todo! Así fueron los enfrentamientos en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí? El Cara a Cara fue muy distinto este jueves, pues el azar y la presión hicieron que se tambalearan las estrategias de las parejas

Es jueves de Cara a Cara en ¿Apostarías por Mí? y las parejas entraron a la arena de nominación muy seguras de lo que iba a pasar, pero El Anfritrión todo lo ve y con un chasquido tiene el poder de cambiar las reglas del juego.

Antes de nominar, las parejas se enteraron de la función de Lupillo y Taina en la villa, además de que se toparon con 'La Baraja del Destino', una dinámica que puso a todos en jaque.

Esto pasó en la arena de nominación con el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

Pese a que todos llegaron con sus estrategias, no tomaron en cuenta que unas cartas les cambiarían la jugada. 'La Baraja del Destino' tenía tres encomiendas: anular el voto, convertirlo en boomerang o multiplicarlo.

Tras conocer la dinámica, así fueron nominando las parejas y los cambios que hubo con la Baraja del Destino:

La primera en pasar fue Mario y Brenda, que votaron por René y Rubí, debido a que los consideran unos rivales muy fuerte. Pero la baraja del destino decidió que su voto fuera boomerang, es decir, se les regresó el punto.

La segunda fue Adrián y Nuja, que se fueron contra Mario y Brenda, ya que se les hace justo que estén en la placa y que se midan en votos. La baraja del destino decidió que se anulaba el voto y debían dárselo a otra pareja, eligieron a: René y Rubí.

La tercera pareja fue Alejandra y Beta, que votaron por René y Rubí, porque piensan que se subestiman en el juego y son de las parejas más fuertes de la competencia y quieren verlos luchar por su permanencia. La baraja decidió que tenían un voto extra a otra pareja, por lo que se inclinaron por Franco y Breh.

La cuarta fue la de Franco y Breh, que se fueron contra Mario y Brenda, pues quieren que se mida en la placa contra Team Rebelión. Su carta les dio la posibilidad de tener dos votos más, los cuales usaron contra Laysha y 'El Malito'.

La quinta fue la de Gigi y David, que votaron por Mario y Brenda, que siguieron la estrategia y les agradecieron por conocerse mejor en esta última semana tras el duro enfrentamiento que tuvieron en el pasado. Su baraja indicó que podían votar por alguien más, por lo que se fueron por Laysha y 'El Malito'.

La sexta fue Laysha y 'El Malito', que se fueron contra René y Rubí, ya que no piensan que se contradicen y sus actitudes los confunden, pues a veces se hablan bien y después no. Pero su carta les anuló el punto y se lo dieron a Franco y Breh.

La última fue la de René y Rubí, que votaron contra Mario y Brenda, pues Pueblo ha sacado a tres parejas de Rebelión, que la mayoría está en riesgo y quieren que estén en la placa. Pero por la carta, su voto quedó anulado.

