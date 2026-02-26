TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Breh y Franco analizan la insistencia de Adrián por quedar nominado junto a Mario: ¿ya quiere salir de la competencia?

Adrián sigue insistiendo en nominar a Mario Bezares, pero Team Rebelión piensa que es un movimiento muy arriesgado

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video ¿Adrián y Franco tienen MIEDO de medirse en la placa?

En esta sexta semana de competencia, el Team Rebelión de ¿Apostarías por Mí? quedó entre las cuerdas por los votos del público. Desde el pasado lunes, los fans han colocado en el cuadro de nominados a Gigi, David, Adrián y Nuja.

Este jueves Rebelión tiene una oportunidad para salvar a uno de sus aliados, pero el cubano se ha mostrado muy insistente en subir a la placa a Mario y Brenda Bezares, pero algunos piensan que es mala estrategia.

Breh y Franco piensan que Adrián quiere ser eliminado de la competencia

Minutos después de saberse nominados por el público, Adrián se reunió con Team Rebelión para planear lo que pasará en el Cara a Cara. Ahí explicó que no era buena idea irse contra Laysha y Beta porque han eliminado a sus compañeros.

El actor cubano insistió en que el único que se ha salvado, por los duelos en vivo, es Mario Bezares por lo que no saben si tiene mucho público apoyándolo. Sus aliados escucharon atentamente, pero 'Los Épicos' fueron los que empezaron a tener sus sospechas.

Franco y Breh estuvieron analizando las palabras de Adrián, donde tuvieron claro que irse a nominación con el conductor es mala idea.

Siento que esta placa... Si hacemos lo que Adrián nos está pidiendo que hagamos, esta placa va a ser muy peligrosa para él.
Franco


Team Rebelión está atónito por el apoyo que ha tenido Team Pueblo, por lo que piensan que no son los favoritos y ninguno de ellos tiene la oportunidad de ganar, por lo que el modelo saltó a esta conclusión.

El hecho de que él nos pida que subamos a esa persona a la placa con él, me hace pensar que ya se quiere ir. Y lo entiendo.
Franco


Breh comentó que Adrián ha querido sostener Team Rebelión, pero han recibido muchos golpes y sólo ellos pudieron sostenerse con lo que hacen en los desafíos, pese a que son buenos, alguien que tenga peor desempeño puede ser apoyado y no sirvió de nada.

Video ¿Ya se quiere ir? Franco intuye la razón de Adrián para querer ir a la PLACA con Mario


No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

