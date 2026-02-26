TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Dinámica inesperada! A esto se enfrentarán las parejas en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

Las parejas recibirán una noticia inesperada, que moverá todas sus estrategias a la hora de nominar

Video Adrián quiere subir a la placa de nominados a Mario

Es jueves de Cara a Cara en ¿Apostarías por Mí? donde las parejas tienen la oportunidad de desahogarse y votar por aquella que ya no quieren ver dentro de la competencia, pero hay algo que ninguno sospecha.

A estas alturas de la competencia, los equipos ya tienen sus estrategias y saben contra quien van en la Arena de Nominación, pero en esta ocasión deberán tener mucha agilidad para replantearse sus jugadas.

El destino llega al Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí? De esto va la dinámica

En esta ocasión las parejas se encontrarán con el destino, por lo que sus estrategias podrían tambalearse si titubean y no piensan lo suficientemente rápido, y bajo presión.

En este Cara a Cara llega 'La Baraja del Destino', el cual podría cambiar su voto y el rumbo de la competencia. La dinámica es simple, la pareja pasa, nomina y después elige una carta; la muestra a la cámara y, si es necesario, enseñarán una fotografía de la pareja con la que ejecutarán la acción.

Ahora, lo más importante, las guías de estas cartas son sencillas, contienen lo siguiente:

  • Anular el voto
  • Convertirlo en boomerang
  • Multiplicarlo

Además, y esto es muy importante: no hay desempate. Es decir, si dos o más parejas quedan en igualdad de votos, todas se irán directo al cuadro de nominados.

Este Cara a Cara promete mucho misterio y tensión, ¿qué pasará esta noche?

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

