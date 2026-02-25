¿Apostarías por mí? ¡El público decidió! Adrián y Nuja son la segunda pareja nominada de la sexta semana en '¿Apostarías Por Mí?' La pareja fue la elegida por el público para ser la segunda nominada de la sexta semana.

Video Alan anuncia que habrá una fuerte sanción y asusta a todos

Las votaciones quedaron cerradas y el público hizo valer su voz con una votación en la que eligió entre Nuja y Adrián y Ale y Beta, para ser la segunda pareja nominada y cuál la salvaba.

De esta forma el público eligió a Adrián y Nuja para ser la segunda pareja nominada de la semana y se suma a David y Gigi.

PUBLICIDAD

Adrián y Nuja son la segunda pareja nominada de la semana en ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías Por Mí?

Antes de darles la noticia, Alan Tacher les preguntó cuál era su sentir tras estar en peligro de nominación.

Según nuestros cálculos eran o nosotros o Mayito y Brenda. Somos Team Pueblo y nos da tranquilidad verlos hoy tranquilos. Fue mala estrategia de mi parte, debimos haber apostado más dinero. Creo que cuando apostamos todo tuvo consecuencias y tuvimos miedo Ale y Beta



Mientras que Adrián y Nuja se notaron más pensativos antes de saber los resultados:

Tenemos mucho dinero, por eso estamos en esta votación, está padre, quien hubiera tocado, los dos son fuertes, yo creo que a estas alturas todas las parejas son fuertes, llevamos 6 semanas, todas las parejas tienen las mismas oportunidades y que tenga lo que tenga que ser Adrián

¿Apostarías por Mí?

Ahora sólo falta ver qué pasa mañana en el Cara a Cara para completar el cuadro de tres parejas nominadas.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.