apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Gigi y David son la primera pareja nominada de la sexta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’

El público hizo valer su voto y eligió a la primera pareja nominada de la semana.

Por:Ana Belén Ortiz
Video ¡Mario y Brenda ganan el Duelo de Salvación!

Las votaciones se cerraron y el público votó por primera vez para elegir a la primera pareja nominada de esta sexta semana, entre Mario y Brenda Bezares y Gigi y David, quienes tuvieron los peores tiempos del desafío de este lunes 23 de febrero.

Eligiendo a Gigi y David como la primera pareja nominada de la semana, ante la mirada atónita del Team Rebelión.

Gigi y David quedan nominados por el público en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?

En '¿Apostarías Por Mí?' las reglas cambian rumbo a la gran final; aquí todos los detalles.

Alan Tacher fue el encargado de darles a conocer la noticia a la pareja nominada:

El público tiene la decisión, respetamos eso, y vamos para la placa, aquí no hay miedo, vamos para adelante
Gigi y David


Fueron las palabras que dieron Gigi y David tras saberse nominados, ante el evidente alivio de Mario y Brenda Bezares, quienes suspiraron al saberse salvados de la nominación.

David y Gigi tuvieron la amabilidad de decirles a los Bezares felicidades antes este logro.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

