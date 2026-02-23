¿Apostarías por mí? Gigi y David son la primera pareja nominada de la sexta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’ El público hizo valer su voto y eligió a la primera pareja nominada de la semana.

Video ¡Mario y Brenda ganan el Duelo de Salvación!

Las votaciones se cerraron y el público votó por primera vez para elegir a la primera pareja nominada de esta sexta semana, entre Mario y Brenda Bezares y Gigi y David, quienes tuvieron los peores tiempos del desafío de este lunes 23 de febrero.

Eligiendo a Gigi y David como la primera pareja nominada de la semana, ante la mirada atónita del Team Rebelión.

Gigi y David quedan nominados por el público en ‘¿Apostarías por Mí?’

Alan Tacher fue el encargado de darles a conocer la noticia a la pareja nominada:

El público tiene la decisión, respetamos eso, y vamos para la placa, aquí no hay miedo, vamos para adelante Gigi y David



Fueron las palabras que dieron Gigi y David tras saberse nominados, ante el evidente alivio de Mario y Brenda Bezares, quienes suspiraron al saberse salvados de la nominación.

David y Gigi tuvieron la amabilidad de decirles a los Bezares felicidades antes este logro.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.