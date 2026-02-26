TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario Bezares asegura que Adrián Di Monte evitó la eliminación por Alina y Jim: "se salvó"

Team Pueblo analizó la segunda nominación de Adrián y Nuja, y llegaron a la conclusión de que se mantuvieron en la competencia por enfrentarse a Alina y Jim

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Nos querían echar la culpa: Mario y Brenda hablan de la sanción que recibieron Adrián y Nuja

Esta semana las reglas cambiaron en ¿Apostarías por Mí? y el público, que ha seguido a todas las parejas desde el inicio de la competencia, están teniendo un papel sumamente importante en el juego.

En fechas anteriores, las parejas tenían sus estrategias bien planeadas, pero ahora se están sometiendo al voto de los fans para determinar a las duplas que se van directo al cuadro de nominados, acción que está haciendo temblar a la villa.

Mario piensa que Adrián sigue en la competencia por irse a nominación con Alina y Jim

Adrián Di Monte y Nuja Amar fueron la segunda pareja nominada de esta sexta semana, debido a que recibieron más votos del público, por lo que Team Rebelión está impactado y no saben qué es lo que está percibiendo la gente de ellos.

Team Pueblo se ha visto muy apoyado, pues van varias veces que regresan a la competencia por apoyo de los fans, por lo que recordaron la primera ocasión que Adrián y Nuja quedaron nominados, tras haber tenido el más bajo de los presupuestos.

Recordemos que en esa ocasión, las tres parejas nominadas fueron, Laysha y 'El Malito', Adrián y Nuja, Alina y Jim; siendo estos últimos los primeros eliminados del reality. Team Pueblo, estaba analizando sobre quién saldrá esta sexta semana, por lo que la mayoría dijo que David y Gigi, pero Mario pensó distinto.

Lo dudo (pienso que se va) Adrián. Él está desde la primera semana y yo se lo dije: 'Te salvaste porque subieron a Alina'.
Mario Bezares


El conductor sostuvo que Adrián piensa que sigue teniendo mucho apoyo, pero que si sólo se quedaba, esa primera semana nominado, Laysha y 'El Malito' lo hubieran sacado de la competencia.

Beta comentó que las dos parejas "la han regado" pero, en caso de David y Gigi, se empezaron a poner las pilas y sí hacen contenido. Por otro lado, Laysha pensó que lo afectó a 'Los Eternos' es que David "es bien hablador".

Video ¡Desde la primera semana! Mario asegura que Adrián se SALVÓ gracias a Alina


No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

