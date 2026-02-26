¿Apostarías por mí? Laysha, 'El Malito', Mario y Brenda reciben más votos en el Cara a Cara y se van al cuadro de nominación de ¿Apostarías por Mí? La Baraja del Destino hizo de las suyas y las estrategias dieron un vuelco en la Arena de Nominación, por lo que Team Pueblo queda en riesgo

Video Team Pueblo ANALIZA las posibles jugadas de Rebelión

Este jueves conocimos a la tercera pareja nominada de ¿Apostarías por Mí? y la baraja del destino hizo que las estrategias cambiaran en tiempo real, es decir, tenían que pensar de manera rápida qué podrían hacer con unas cartas.

Esta dinámica fue muy sencilla, nominaron como siempre lo hacen y después sacaron una carta que cambió el destino del Cara a Cara, las cuales tenían estas opciones: anular el voto, convertirlo en boomerang o multiplicarlo.

Laysha, 'El Malito', Brenda y Mario son nominados tras el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

Las estrategias y la suerte fueron muy importantes en esta noche, y todas las parejas entraron en pánico al conocer la nueva dinámica del Cara a Cara y saber que, en caso de empate, varios podrían irse al cuadro de nominados.

Las votaciones fueron muy claras, pero las cartas indicaron cosas muy distintas, que cambiaron el rumbo del reality. Entre los nombres mencionados en el Cara a Cara estuvieron: René, Rubí, Mario, Brenda, Franco, Breh, Laysha y 'El Malito', por lo que ellos podrían quedarse en riesgo.

Tras la dinámica y la repartición de votos se supo que Mario, Brenda, Laysha y 'El Malito' se van al cuadro de nominación junto a Gigi, David, Nuja y Adrián.

