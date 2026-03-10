¿Apostarías por mí? Mario Bezares llora tras reclamos de Brenda Bezares: “Mi vida, lo siento mucho” Mario Bezares soportó fuertes reclamos de su esposa Brenda Bezares; sin embargo, terminó llorando e hizo una inesperada revelación.

Video Mario terminó llorando después de los reclamos de Brenda por dormir en La Bodega

Mario Bezares cometió un error en ¿Apostarías por mí? al ayudar a Laysha, hecho que provocó que él y Brenda Bezares fueran castigados y enviados a dormir a la bodega.

La situación desencadenó que Brenda Bezares lanzara fuerte reclamos al comediante, quien terminó llorando.

Mario Bezares llora por culpa de Brenda Bezares: esto pasó

El primer reclamo de Brenda Bezares se registró cuando el Anfitrión les notificó del castigo que recibirían.

“ Te lo dije dos veces, yo no tengo absolutamente la culpa de nada… Ni digas eso porque las malas yo las he pasado… Este castigo no es mío”, señaló la esposa de Mario Bezares, quien trató de tranquilizarla.

A los pocos minutos, cuando llegaron a la bodega, la cantante siguió reclamándole a su marido, destacando que estaba muy molesta.

“Te quiero matar, sobre todo por una situación así… Mira cómo son las cosas, todos tus defendidos, ninguno tocó la bodega, ni Beta ni Laysha ni nadie, sigue ayudando a Laysha”, comentó.

Mario Bezares reaccionó a las palabras de su esposa y se limitó a decir: “Mi vida lo siento mucho. No tengo ninguna necesidad, la cagu*”.

Sin embargo, Brenda Bezares no aguantó más y ante las cámaras, señaló que estaba muy cansada.

“Se está agotando la paciencia, la salud, en estos días que necesitaba estar descansada para echarle el 200% a las pruebas, pues no, no hay energía, no hay nada”, comentó.

Al escuchar las palabras de su esposa, Mario Bezares se quebró y rompió en llanto; con voz entrecortada, aceptó que estaban “reventados”.

“ No pudimos dormir, mi mujer totalmente devastada como yo, el cansancio nos medio venció para tratar de dormir. Ojalá que ese castigo sólo sea de ayer, porque de plano si ya estamos reventados. Si se trata de quitar el buen humor, ya lo lograron”, sentenció entre lágrimas.

