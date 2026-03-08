TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

¿Quién debe ganar? Vota ya por tu pareja favorita de ‘¿Apostarías por mí?’

Tras la eliminación de Franco y Breh de ¿Apostarías por mí?, llegó el momento de apoyar a la pareja que quieres que gane y las votaciones de ViX ya están abiertas. Te contamos todo lo que debes saber

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Tras semanas de apuestas, grandes revelaciones en los ‘Cara a Cara’ y los shows de eliminación, cinco parejas están en la contienda por ganar su bolsa acumulada de ¿Apostarías por mí?, donde podrán llevarse a casa hasta 300 mil dólares.

Vota por la pareja que quieres que gane ¿Apostarías por mí?

Tras darse a conocer la eliminación de Franco y Breh, llegó el momento de votar por la pareja que quieres que gane la temporada.

Los contendientes son Mario y Brenda, René y Rubí, Laysha y ‘El Malito’, Ale y Beta y Adrián y Nuja.

Vota por tu pareja favorita rumbo a la final de ¿Apostarías por mí?
Lo único que tienes que hacer es abrir la app de ViX, donde encontrarás un banner con una imagen de Alan Tacher y Alejandra Espinoza. Lo único que tienes que hacer es darle clic y apoyar a tu pareja favorita.

Recuerda que si tienes cuenta de ViX Premium, tendrás disponibles 10 votos al día, los cuales podrás otorgar a tu pareja preferida o repartirlos entre los cinco contendientes.

Para cerrar con broche de oro, esta será la última semana de desafíos, además de la lucha por ganar un lugar como finalistas, pero antes de ese gran día una pareja será eliminada.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

