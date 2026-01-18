TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Rubí Cardozo rompe en llanto tras ganar el primer desafío de ¿Apostarías por Mí?; René Strickler la consuela

'Los Cómplices' fueron los primeros en recibir el gran apoyo del público, por lo que iniciaron con el pie derecho su paso por el reality

Gladys Tello
Por:Gladys Tello
Video ¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

¿Apostarías por Mí? finalmente inició y, para hacerlo de manera icónica, prepararon algunas sorpresas que ni el público, ni las mismas parejas esperaban. Las celebridades pensaron que entrarían rápidamente a la villa para empezar a convivir, sin embargo, no fue así.

Antes de conocer el increíble lugar, donde convivirán, dormirán y compartirán vivencias, las parejas fueron sometidas a diversos desafíos, los cuales pusieron a prueba su comunicación y su sincronía, e incluso, podrían ser el inicio de algunas alianzas.

'Los Cómplices' conocen la villa; Rubí rompe en llanto al conocer la Suite Diamante

En grupos de cuatro, cuatro parejas se iban presentando y entre ellas empezaron a competir. ¿La finalidad? Además de tener una probadita de lo que vivirán semana a semana, también fue para que iniciaran la competencia con 10 mil dólares en la bolsa acumulada.

Todos entraron en igualdad de condiciones, sin embargo, la pareja que ganara el desafío incrementaba su dinero a 15 mil dólares, aunque esos 5 mil extra debían quitárselo a otra pareja. Aunado a esto, las tres parejas que triunfaron en sus respectivos duelos, fueron votados por el público, quien además de eligir a su favorito, también los llevaba a la Suite Diamante.

Los fans votaron y decidieron que la pareja merecedora de la mejor habitación de la villa era la compuesta por René Strickler y Rubí Cardozo (Los Cómplices).

Después de entrar a la villa, el actor de melodramas y su esposa buscaron su habitación. Al ingresar quedaron sorprendidos por todas las amenidades que tendrán al arranque del reality, como baño privado y jacuzzi.

Unos segundos después, Rubí rompió en llanto tras haber sido la pareja favorita del público, en esta primera votación.

Son sentimientos encontrados. Estoy muy feliz. (Ser villano) Es parte del juego, cada quién tiene una lección que aprender y es como empiezas a hacer callo. Gracias, gente, gracias de corazón", comentó Rubí.


René la tomó de las manos y le externó que aunque en algún momento no se encuentren en una posición tan privilegiada, como lo están en esta primera semana, se van a preparar para enfrentar cualquien adversidad.

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

No te pierdas el gran estreno de '¿Apostarías por Mí?, este domingo 18 de enero a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA.

¿Apostarías por mí?

