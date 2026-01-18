¿Apostarías por mí? Así se vivió el último desafío del comienzo de ¿Apostarías por mí?; ¿quién ganó? ¡Ya comenzó! Tras el triunfo de Franco Tradardi y Breh, además de Rubí Cardozo y René Strickler, en los dos primeros desafíos de ¿Apostarías por mí?, Jim y Alina mostraron que llegaron con todo para ganar el nuevo reality show de TelevisaUnivision

¿Apostarías por Mí?: EN VIVO 24/7 en ViX

Tras el triunfo de Franco Tradardi y Breh, además de Rubí Cardozo y René Strickler, llegó el momento de conocer al ganador del tercer desafío de la noche en ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de TelevisaUnivision.

¿Quién ganó el tercer desafío de esta noche en ¿Apostarías por mí??

David Leal y Gigi Ojeda (los eternos), llegaron con gran entusiasmo al show, dejando claro que se conocen muy bien, tras 19 años de casados, y desean llegar a la gran final.

Como para el amor no hay un molde, Jim Velásquez y Alina Lozano (los únicos) llegaron para romper esquemas y triunfar, momento en el que Ceci Galliano felicitó a la creadora de contenido por aportar por su romance y estar con su "colágeno".

Adrián Di Monte y Nuja Amar (los renacidos) arribaron al foro tomados de la mano y con una gran sonrisa. El actor compartió que es muy competitivo y que este reality show será una gran experiencia al estar junto a su esposa.

Para cerrar con las presentaciones, Mario y Brenda Bezares (los polémicos) compartieron que han estado juntos a pesar de las adversidades que han pasado en los últimos 30 años.

"Más que callar bocas, vengo a que la gente me conozca. Me han conocido con mi carácter fuerte cuando he defendido a mi familia. Van a conocer a una Brenda divertida", expresó la conductora.

Después de presentar a las últimas parejas de ¿Apostarías por mí?, Alan Tacher explicó las reglas del desafío al que se enfrentarán titulado ‘Juntos a la cima’, el cual consiste en armar una torre de vasos de plástico, altenarnos los rojos y los azulez.

Tercer desafío en el primer programa de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



La competencia no estuvo fácil, ya que todos tiraron vasos, pero la producción nombro como ganadores a Jim y Alina de este desafío, quienes se suman a Franco Tradardi y Breh , además de Rubí Cardozo y René Strickler, en la votación; mientras que Adrián y Nuja les retiraron 5 mil dólares.

"Te voy a explica por qué. Adrián Di Monte tiene un cuerpazo y mi esposa se la pasa viéndolo y me ha dicho que tiene unas 'chocolatinas' impresionantes", dijo Jim, a lo que Alina negó de inmediato.

Adrián y Nuja fueron los elegidos para comenzar con 5 mil dólares menos en su bolsa semanal en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.