René Strickler y Rubí Cardozo ganan la primera votación de ¿Apostarías por Mí?: Estos son los beneficios que obtendrán

Estamos viviendo el gran estreno de ¿Apostarías por Mí?, donde las 12 parejas que unieron a esta gran aventura ya tuvieron una probadita de lo que vivirán en ocho intensas semanas de competencia.

Antes de conocer la espectacular villa, las celebridades tuvieron que poner a prueba sus habilidades motoras y de comunicación en una serie de sencillos desafíos, donde pudieron ganar 15 mil dólares, y, algunos, quedarse sólo con 5 mil dólares.

y Rubí Cardozo son elegidos por el público y tienen un gran beneficio en el arranque de ¿Apostarías por Mí?

El primer desafío de la temporada lo ganaron Breh y Franco, en el segundo triunfaron René Strickler y Rubí Cardozo, finalmente, el tercero lo dominó Jim Velásquez y Alina Lozano, por lo que estas parejas se sometieron al voto del público y sólo una de ellas sería el gran triunfador de este domingo.

El público eligió que René Strickler y Rubí Cardozo se quedaran en la increíble Suite Diamante, una habitación exclusiva asignada a la pareja con mayor desempeño en el primer juego de la semana. Este espacio representa estatus, privacidad y recompensa.

Y no sólo eso ganaron, pues esta pareja vencedora decidió cómo iban a dormir sus compañeros esta primera semana de competencia, donde tendrán que elegir a quiénes mandar a la Habitación Trébol, la Habitación Corazón y la Bodega.

¿Estas elecciones darán inicio a los problemas dentro de la villa?

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.