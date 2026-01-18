René Strickler y Rubí Cardozo ganan la primera votación de ¿Apostarías por Mí?: Estos son los beneficios que obtendrán
Tras atravesar los primeros desafíos del reality, tres parejas ganadoras se sometieron a la votación del público para ganar un beneficio único
Estamos viviendo el gran estreno de ¿Apostarías por Mí?, donde las 12 parejas que unieron a esta gran aventura ya tuvieron una probadita de lo que vivirán en ocho intensas semanas de competencia.
Antes de conocer la espectacular villa, las celebridades tuvieron que poner a prueba sus habilidades motoras y de comunicación en una serie de sencillos desafíos, donde pudieron ganar 15 mil dólares, y, algunos, quedarse sólo con 5 mil dólares.
René Strickler
y Rubí Cardozo son elegidos por el público y tienen un gran beneficio en el arranque de ¿Apostarías por Mí?
El primer desafío de la temporada lo ganaron Breh y Franco, en el segundo triunfaron René Strickler y Rubí Cardozo, finalmente, el tercero lo dominó Jim Velásquez y Alina Lozano, por lo que estas parejas se sometieron al voto del público y sólo una de ellas sería el gran triunfador de este domingo.
El público eligió que René Strickler y Rubí Cardozo se quedaran en la increíble Suite Diamante, una habitación exclusiva asignada a la pareja con mayor desempeño en el primer juego de la semana. Este espacio representa estatus, privacidad y recompensa.
Y no sólo eso ganaron, pues esta pareja vencedora decidió cómo iban a dormir sus compañeros esta primera semana de competencia, donde tendrán que elegir a quiénes mandar a la Habitación Trébol, la Habitación Corazón y la Bodega.
¿Estas elecciones darán inicio a los problemas dentro de la villa?
¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
No te pierdas el gran estreno de '¿Apostarías por Mí?, este domingo 18 de enero a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA.