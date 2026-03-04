TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡La cita se acabó! Malito se queda solo en el jacuzzi por berrinche de Laysha: Esto fue lo que pasó

Tras ganar el beneficio de pasar la noche en la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?, ‘El Malito’ y Laysha nuevamente pelearon y ya no disfrutaron del jacuzzi

Video Malito se quedó SOLO en el jacuzzi por BERRINCHE de Laysha

Rumbo a la semifinal de ¿Apostarías por mí?, Laysha y El Malito nuevamente discutieron y no pudieron disfrutar de uno de los beneficios de la Suite Diamante: el jacuzzi.

Laysha y el Malito pelean en la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?

Todo comenzó cuando ‘El Malito’ se adelantó y preparó el jacuzzi para Laysha, quien no tardó en quejarse por la temperatura, a lo que su novio le explicó que el agua ya estaba al tope y sería peligroso abrir la llave del agua fría.

“El agua se va a estar enfriando poco a poco, no está tan caliente. Yo me he metido en jacuzzis de hoteles que está el agua más caliente”, explicó Malito y Laysha de inmediato armó una escena de celos y lo cuestionó por haber visitado esos lugares.

Laysha y El Malito discuten en la suite de ¿Apostarías por mí?
Laysha y El Malito discuten en la suite de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


‘El Malito’ trató de calmar la situación, asegurándole que cuando era pequeño llegó a estar dentro de un jacuzzi, pero Laysha no cambió de opinión. “¿Con quién te has metido en un jacuzzi? Conmigo no”, dijo la influencer.

Finalmente, Laysha se metió al jacuzzi, pero no le gustó la temperatura del agua, asegurando que estaba sudando y se sentía incómoda. “Yo lo que sé de los jacuzzis es que hay que llenarlos con agua caliente, perdón la regué otra vez, perdón, de verdad”, dijo su pareja.

A pesar de la disculpa, Laysha decidió salirse, se puso su bata de baño y se dirigió al tocar, mientras que ‘El Malito’ se quedó solo en el jacuzzi comiendo algunas botanas.

Video Malito se quedó SOLO en el jacuzzi por BERRINCHE de Laysha


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

