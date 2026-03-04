¿Apostarías por mí? ¡La cita se acabó! Malito se queda solo en el jacuzzi por berrinche de Laysha: Esto fue lo que pasó Tras ganar el beneficio de pasar la noche en la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?, ‘El Malito’ y Laysha nuevamente pelearon y ya no disfrutaron del jacuzzi

Video Malito se quedó SOLO en el jacuzzi por BERRINCHE de Laysha

Rumbo a la semifinal de ¿Apostarías por mí?, Laysha y El Malito nuevamente discutieron y no pudieron disfrutar de uno de los beneficios de la Suite Diamante: el jacuzzi.

Laysha y el Malito pelean en la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?

Todo comenzó cuando ‘El Malito’ se adelantó y preparó el jacuzzi para Laysha, quien no tardó en quejarse por la temperatura, a lo que su novio le explicó que el agua ya estaba al tope y sería peligroso abrir la llave del agua fría.

“El agua se va a estar enfriando poco a poco, no está tan caliente. Yo me he metido en jacuzzis de hoteles que está el agua más caliente”, explicó Malito y Laysha de inmediato armó una escena de celos y lo cuestionó por haber visitado esos lugares.

‘El Malito’ trató de calmar la situación, asegurándole que cuando era pequeño llegó a estar dentro de un jacuzzi, pero Laysha no cambió de opinión. “¿Con quién te has metido en un jacuzzi? Conmigo no”, dijo la influencer.

Finalmente, Laysha se metió al jacuzzi, pero no le gustó la temperatura del agua, asegurando que estaba sudando y se sentía incómoda. “Yo lo que sé de los jacuzzis es que hay que llenarlos con agua caliente, perdón la regué otra vez, perdón, de verdad”, dijo su pareja.

A pesar de la disculpa, Laysha decidió salirse, se puso su bata de baño y se dirigió al tocar, mientras que ‘El Malito’ se quedó solo en el jacuzzi comiendo algunas botanas.

