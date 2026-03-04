¿Apostarías por mí? Laysha rompe en llanto con las mujeres de Rebelión tras conocer que 'El Malito' aceptó el desafío del Anfitrión: "me lastimó mucho" Este miércoles el Anfitrión les trató de imponer un reto complicado a las parejas, por lo que decidieron que nadie lo haría, a excepción de 'El Malito'

Las parejas de ¿Apostarías por Mí? se llevaron una sorpresa por parte del Anfitrión, pero no una muy grata como lo hubieran querido. Al pensar que están en la recta final de la competencia, ya no habría más desafíos, pero pensaron mal.

En pleno show, El Anfitrión habló con las parejas y trató de imponerles una prueba durante 24 horas, donde básicamente tendrían que estar 'pegados' a alguien que no fuera su pareja, incluso hasta en la cama.

Laysha se quiebra al escuchar que 'El Malito' había aceptado el desafío del Anfitrión

Para ser más específicos, el desafío 'Amarrados' consistía en que en las próximas 24 horas cada una de las parejas tendría que permanecer amarrado con alguien que no es su pareja. Esto también incluía dormir en la misma cama.

Sólo podrían desatarse por 30 segundos, para meterse en prendas como playeras e ir al baño. Eso sí, la otra persona debía quedarse junto a la puerta. Se les explicó que la distancia era de un metro y el amarre sería en las manos.

Al escuchar esto, las parejas al unísino comentaron que no lo harían por protegerse y respetar su privacidad. El Anfitrión les comentó que de no aceptarlo, se cerrarían los baños y se les quitaría a todos el 20 por ciento de su bolsa acumulada.

Todos se volvieron a negar sabiendo las consecuencias, pero el que estaba dispuesto a aceptarlo y no verse afectado en el juego y su estancia en la villa fue 'El Malito', que al final terminó cediendo ante los deseos de sus compañeros.

Laysha, que se encontraba al lado cuando su novio tenía planeado aceptar, se quebró y no pudo contener las lágrimas, asegurando que 'El Malito' la lastimó por no tomar en cuenta sus sentimientos.

En ese momento, Breh y Nuja trataron de hacerle ver que 'El Malito' lo pensó como una manera de evitar el castigo y porque, básicamente, era una imposición de El Anfitrión, a lo que la regiomontana, en llanto, respondió.

Me lastimó mucho ese comentario. No es consciente. Yo lo quiero mucho, pero no soy tan paciente como quisiera con su aprendizaje. Vivimos juntos. Laysha



Breh se sostuvo que, desde su percepción, 'El Malito' no lo hizo con mala intención y sólo quiere hacerla feliz ganando el reality.

