¿Apostarías por mí? Brenda Bezares cuenta a Team Pueblo la advertencia que René les hizo durante el desafío: "Me las van a pagar" Team Pueblo recordó lo que tuvieron que hacer para lograr superar el desafío de las velas en '¿Apostarías por mí?'.

Video ¡Brenda revela que durmió con El Malito!

Laysha, Malito, Brenda y Beta recordaron cómo tuvieron que organizarse para lograr superar el desafío de las velas y no dormir por casi un día entero.

Brenda comentó que hubo un momento en que ella terminó durmiendo con 'El Malito', temiendo un incidente.

PUBLICIDAD

"Llegó un momento en el que él y yo estábamos acostados. Dije 'no me vaya a echar un pedo este aquí '", dijo, desatando la risa de Malito.

Laysha acusó a Malito de ser el que más durmió del Team durante el desafío.

"Este durmió con todo el mundo, pero al final decía 'yo he estado aquí todo el tiempo', pues sí pero dormido", aseguró.

Beta coincidió con la percepción de Laysha: "El que más durmió fue usted. Creo, no, estoy seguro".

Brenda Bezares destacó que aunque temía que Malito la sorprendiera con un gas, eran más sus deseos de descanso.

"Yo tenía miedo porque dije 'ay no, este me va a echar un pedo', pero era más mi cansancio ", comentó.

Durante la conversación a la que Mayito se integró, Brenda recordó también cómo René les lanzó una advertencia mientras cumplía el desafío.

"No, nos dijo: 'ah, pero me las van a pagar'. Sí nos dijo que se la íbamos a pagar porque nos empezamos a reír Beta, Mario y yo, diciéndoles, haciéndonos bullying, mucha risa, y dijo: 'me la van a pagar'", narró Brenda.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!