apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

‘¿Apostarías por Mí?’: Este es el ranking de parejas de la séptima semana

Las estrategias cambian, las alianzas se rompen y cada apuesta define quién se acerca o se aleja de la semifinal esta semana clave.

Ana Belén Ortiz
Por:Ana Belén Ortiz
Video ¡Por fin terminó el Desafío por la Herencia de Lupillo!

En la recta final rumbo a la gran semifinal, la tensión se respira en cada rincón del reality ¿Apostarías por Mí?. La séptima semana ha arrancado con estrategias más agresivas, alianzas tambaleantes y una noticia que ya encendió las alarmas dentro de la casa: Franco y Breh se convirtieron en la primera pareja nominada de la semana.

A tan solo unos días de definir a los semifinalistas, cualquier movimiento puede cambiarlo todo. Las apuestas se mantienen al rojo vivo y el ranking económico comienza a perfilar quiénes llegan fuertes… y quiénes podrían quedarse en el camino.

¿Con cuánto dinero empiezan las parejas esta semana?

Video ¡Team Pueblo gana la codiciada Herencia de Lupillo de 65 mil dólares!

Arrancando la séptima semana, todas las parejas parten con la misma cantidad en la bolsa:

  • Franco y Breh – 15 mil dólares
  • René y Rubí – 15 mil dólares
  • Laysha y 'El Malito' – 15 mil dólares
  • Mario y Brenda – 15 mil dólares
  • Alejandra y Beta – 15 mil dólares
  • Adrián y Nuja – 15 mil dólares

Recordemos que por primera vez este lunes no hubo apuestas cruzadas, por lo que el ranking no se movió en el inicio de esta semana decisiva. Con la semifinal cada vez más cerca, no hay margen de error y cualquier apuesta podría marcar la diferencia entre avanzar o despedirse del sueño.

Además, la presión aumenta tras la nominación de Franco y Breh, quienes deberán demostrar que pueden revertir la situación y mantenerse en competencia.

Mañana volverán las apuestas y, con ello, la bolsa podría modificarse drásticamente. El tablero está listo y las estrategias apenas comienzan a definirse. ¿Quién logrará asegurar su lugar en la gran semifinal?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

