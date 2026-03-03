¿Apostarías por mí? ¿Víctimas? Nuja y Breh se enteran de las estrategias detrás de las nominaciones: afirman que Mario les decía qué hacer Breh y Nuja quedaron sorprendidas tras la conversación que Team Rebelión tuvo con Beta sobre las nominaciones y eliminaciones en '¿Apostarías por mí?'.



Video ¿Manipulados por Mario? Nuja y Breh hablan de las estrategias de las que fueron VÍCTIMAS

En la recta final de '¿Apostatrías por mí?', Team Rebelión y Beta hablaron sobre las nominaciones y las eliminaciones a lo largo del reality.

En esta conversación salieron a la luz estrategias con las que Breh y Nuja se mostraron sorprendidas.

Nuja aseguró que ella nunca ha hablado mal de nadie dentro del reality y se ha mantenido al margen.

Además, lamentó que, pese al paso de las semanas dentro de La Villa, se sigan ocultando las estrategias y negando sus intenciones de nominación.

"Los únicos que nos han dicho que sí son los Bebitos, que a ellos dos los quiero mucho, sobre todo a Ale", expresó Nuja.

Breh, por otro lado, dijo que no logra entender los movimientos en las estrategias, pues mientras ella tiene una información, Beta les comentó otra.

"Él tiene una información y nosotros otra", aseguró.

De acuerdo con Nuja, Mario era quien, cuando tenían una alianza, les decía cómo mover los hilos de las estrategias.

"A nosotros Mario nos decía qué hacer y la única vez que no hicimos caso fue la primera semana, porque fue de '¿por qué nos está diciendo que por ahí no?'. Al final, nosotros estábamos en la placa", afirmó.

