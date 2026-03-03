TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Víctimas? Nuja y Breh se enteran de las estrategias detrás de las nominaciones: afirman que Mario les decía qué hacer

Breh y Nuja quedaron sorprendidas tras la conversación que Team Rebelión tuvo con Beta sobre las nominaciones y eliminaciones en '¿Apostarías por mí?'.

Por:Paulina Flores
Video ¿Manipulados por Mario? Nuja y Breh hablan de las estrategias de las que fueron VÍCTIMAS

En la recta final de '¿Apostatrías por mí?', Team Rebelión y Beta hablaron sobre las nominaciones y las eliminaciones a lo largo del reality.

En esta conversación salieron a la luz estrategias con las que Breh y Nuja se mostraron sorprendidas.

Nuja aseguró que ella nunca ha hablado mal de nadie dentro del reality y se ha mantenido al margen.

Además, lamentó que, pese al paso de las semanas dentro de La Villa, se sigan ocultando las estrategias y negando sus intenciones de nominación.

"Los únicos que nos han dicho que sí son los Bebitos, que a ellos dos los quiero mucho, sobre todo a Ale", expresó Nuja.

Breh, por otro lado, dijo que no logra entender los movimientos en las estrategias, pues mientras ella tiene una información, Beta les comentó otra.

"Él tiene una información y nosotros otra", aseguró.

De acuerdo con Nuja, Mario era quien, cuando tenían una alianza, les decía cómo mover los hilos de las estrategias.

"A nosotros Mario nos decía qué hacer y la única vez que no hicimos caso fue la primera semana, porque fue de '¿por qué nos está diciendo que por ahí no?'. Al final, nosotros estábamos en la placa", afirmó.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

