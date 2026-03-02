TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

¡Team Pueblo es el ganador de la herencia de Lupillo y Taína!, así quedó repartido el dinero

Por fin se dio a conocer al equipo ganador del desafío de más de 20 horas y que se llevaría los 65 mil dólares de la pareja infiltrada.

Ana Belén Ortiz
Video Ale dice que juntaron a los que tenían rivalidades para enfrentarse en el rap

Luego de más de 20 horas realizando el desafío de ‘La llama del amor’, en el que los integrantes de Team Pueblo y Team Rebelión tuvieron que mantener prendida una vela por pareja, mientras estaban parados en un base. El equipo que más velas consumidas tenga, sería el ganador.

Terminado el desafío, René Strickler de Team Rebelión y Mario Bezares de Team Pueblo, fueron los que observaron el conteo de las velas, para que todo fuera transparente. Al final el equipo que se llevó la herencia de Lupillo y Taína que es equivalente a 65 mil dólares fue el Team…

Team Pueblo se lleva la herencia de la pareja infiltrada y así reparte el dinero

'¿Apostarías por Mí?'
'¿Apostarías por Mí?'


Team Pueblo así repartió la herencia:

  • 50% Laysha y Malito
  • 30% Beta y Ale
  • 20% Mario y Brenda

221 velas consumidas y 6 faltas

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

