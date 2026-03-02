TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Tras haberlos castigado, El Anfitrión manda a llamar a Breh y Franco y les lanza contundente mensaje

'Los Épicos' fueron severamente castigados después de que Franco ofendiera al Anfitrión

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Breh asegura que está con Franco en las buenas y en las malas

Una de las personalidades de ¿Apostarías por Mí? que ha dado mucho de qué hablar es, definitivamente, Franco Tradardi por sus fuertes posturas y también por ser uno de los rivales a vencer, en los desafíos del reality.

Este es el segundo reality en el que participa el modelo, pero ha tenido varios problemas porque 'no respeta a la autoridad'. Su estadía en la villa había transcurrido con normalidad, hasta el pasado viernes que insultó directamente a El Anfitrión.

Tras varios días de castigo, el Anfitrión habla con Franco y Breh

Unas horas antes del último festejo, Franco empezó a hablar con el Anfitrión, o mímino querer comunicarse con él. Al no obtener respuesta, lo insultó para comprobar si estaba escuchando o no.

Come mierda, Anfitrión.
Franco

Rápidamente el dueño de la villa le respondió y Franco probó su punto, pero 'El Anfi' no se iba a quedar con los brazos cruzados. Minutos antes de pasar al último festejo, la pareja fue notificada que se les estaba castigando por haber sido insultado.

Es por eso que, cada vez que escucharan una alerta, tanto Franco como Breh, que no había hecho nada, tendrían que frenar lo que estuvieran haciendo para ir a lavar los baños. Este castigo provocó muchas peleas entre la pareja, pues a la queretana no se le hizo justo que su pareja la estuviera 'arrastrando' por su comportamiento.

Incluso, pese a que estaban haciendo el desafío por la herencia de Lupillo y Taína, la pareja tuvo que ir a limpiar si sonaba la alarma. Todo el fin de semana, Franco y Breh estuvieron a expensas del aviso, pero el Anfitrión quiso volver a hablar con ellos este lunes.

Franco, Breh. A partir de este momento, escúchenme bien, pueden dejar de lavar los baños. Franco, espero que este castigo te haya enseñado a respetar mi villa y mis reglas.
Anfitrión


La pareja se mostró emocionada, pero Franco, que fue el infractor, le pidió una disculpa al Anfitrión por insultarlo y le aseguró que aprendió a respetarlo "como figura de autoridad". Aclaró que en los últimos días tuvo muchas lecciones pero que los recibió como "un mensaje de humildad y de respeto".

Video Breh y Franco tuvieron una semana muy tensa tras la sanción del Anfitrión


No te pierdas la SEMANA SEMIFINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

