¿Cuándo y a qué hora se transmitirá la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’? Esto es todo lo que debes saber

Después de siete intensas semanas de competencia , el reality show de parejas ‘¿Apostarías por Mí?’ está a punto de llegar a su gran final. Actualmente quedan cinco parejas en la contienda, pero antes del último show del domingo, una más será eliminada, por lo que sólo cuatro lograrán convertirse en finalistas y competir por el gran premio.

Luego de que este pasado domingo Franco y Breh, de Team Rebelión, fuera la séptima pareja eliminada del reality, los ánimos en la villa quedaron a tope, pues aunque hayan quedado tres parejas de Team Pueblo: Mario y Brenda Bezares, Laysha y El Malito, y Ale y Beta, y dos de Team Rebelión: Adrián y Nuja, y René y Rubí, sólo una será la gran ganadora.

Esta es la fecha y hora en la que se transmitirá la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’

Será este domingo 15 de marzo cuando por fin conozcamos a l a pareja ganadora del reality show ‘¿Apostarías por Mí?’, que durante ocho semanas tuvo al filo del asiento al público latinoamericano y de Estados Unidos, con impactantes apuestas y desafíos que no sólo le robó el aliento a las parejas, sino también todo el público.

Sólo serán cuatro parejas las que sean las finalistas del reality y el público, a través de votaciones, será quien elija a la pareja ganadora de ‘¿Apostarías por Mí?’. Este viernes se conocerá a la última pareja eliminada. ¿Listo para disfrutar de la gran final?

Disfruta de la gran final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.