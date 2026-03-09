TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Cuándo y a qué hora se transmitirá la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’? Esto es todo lo que debes saber

Te contamos todos los detalles para que no te pierdas el esperado final del reality.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video A Ale se le cae la almohada y vive un penoso incidente

Después de siete intensas semanas de competencia , el reality show de parejas ‘¿Apostarías por Mí?’ está a punto de llegar a su gran final. Actualmente quedan cinco parejas en la contienda, pero antes del último show del domingo, una más será eliminada, por lo que sólo cuatro lograrán convertirse en finalistas y competir por el gran premio.

Luego de que este pasado domingo Franco y Breh, de Team Rebelión, fuera la séptima pareja eliminada del reality, los ánimos en la villa quedaron a tope, pues aunque hayan quedado tres parejas de Team Pueblo: Mario y Brenda Bezares, Laysha y El Malito, y Ale y Beta, y dos de Team Rebelión: Adrián y Nuja, y René y Rubí, sólo una será la gran ganadora.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

René Strickler sufre accidente frente a su esposa: Rubí lo regaña y termina ayudándolo
1 mins

René Strickler sufre accidente frente a su esposa: Rubí lo regaña y termina ayudándolo

¿Apostarías por Mí?
Brenda y Mario aseguran que hay una pareja que ya se siente ganadora y la tachan de soberbia: "Gente tóxica"
3 mins

Brenda y Mario aseguran que hay una pareja que ya se siente ganadora y la tachan de soberbia: "Gente tóxica"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares llora y culpa a Laysha: Mario Bezares trata de consolarla y ella explota: “Estoy harta”
2 mins

Brenda Bezares llora y culpa a Laysha: Mario Bezares trata de consolarla y ella explota: “Estoy harta”

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares culpa a Laysha de sus males dentro de La Villa: "Sigue siendo un castigo para nosotros"
1 mins

Brenda Bezares culpa a Laysha de sus males dentro de La Villa: "Sigue siendo un castigo para nosotros"

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh se sinceran sobre quién debería ganar ¿Apostarías por mí?
2 mins

Franco y Breh se sinceran sobre quién debería ganar ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Brenda no se calla y despotrica contra Team Pueblo tras ser castigada por El Anfitrión: "ninguno de ellos tocó La Bodega"
3 mins

Brenda no se calla y despotrica contra Team Pueblo tras ser castigada por El Anfitrión: "ninguno de ellos tocó La Bodega"

¿Apostarías por Mí?
Laysha, 'El Malito', Adrián, Nuja, Ale y Beta permanecen en la villa de ¿Apostarías por mí? rumbo a la gran final
1 mins

Laysha, 'El Malito', Adrián, Nuja, Ale y Beta permanecen en la villa de ¿Apostarías por mí? rumbo a la gran final

¿Apostarías por Mí?
¿Quién debe ganar? Vota ya por tu pareja favorita de ‘¿Apostarías por mí?’
1 mins

¿Quién debe ganar? Vota ya por tu pareja favorita de ‘¿Apostarías por mí?’

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh son la séptima pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?
1 mins

Franco y Breh son la séptima pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Brenda se molesta con Mario tras ser sancionados por el Anfitrión: “Espero no equivocarme”
2 mins

Brenda se molesta con Mario tras ser sancionados por el Anfitrión: “Espero no equivocarme”

¿Apostarías por Mí?

Esta es la fecha y hora en la que se transmitirá la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’

Video Pueblo y Rebelión han cambiado su personalidad radicalmente


Levantan castigo a Laysha y El Malito en ¿Apostarías por mí?, pero Mario y Brenda rompen las reglas.

Será este domingo 15 de marzo cuando por fin conozcamos a l a pareja ganadora del reality show ‘¿Apostarías por Mí?’, que durante ocho semanas tuvo al filo del asiento al público latinoamericano y de Estados Unidos, con impactantes apuestas y desafíos que no sólo le robó el aliento a las parejas, sino también todo el público.

Sólo serán cuatro parejas las que sean las finalistas del reality y el público, a través de votaciones, será quien elija a la pareja ganadora de ‘¿Apostarías por Mí?’. Este viernes se conocerá a la última pareja eliminada. ¿Listo para disfrutar de la gran final?

Disfruta de la gran final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX