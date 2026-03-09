TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Esta es la jugosa cantidad que recibirá la pareja ganadora del reality

Estamos en la semana final del reality de parejas, donde todas quieren ganar el valioso premio del programa. Te contamos cuánto dinero disfrutarán los triunfadores

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
De 12 parejas que entraron a ¿Apostarías por Mí?, sólo quedan cinco en competencia y una de ellas dirá adiós unos días antes de la gran final del reality.

A lo largo de la temporada, a todas las parejas se les estuvo comentando que se arriesgaran a sus apuestas, para incrementar su dinero, pues su bolsa acumulada sería muy importante al final del reality.

¿Cuánto dinero obtendrá la pareja ganadora de Apostarías por Mí?

Desde el inicio de la competencia, se comentó que podrían ganarse hasta 300 mil dólares en el juego, pero algo que no tuvieron en cuenta, es que esa fortuna la iban a crear ellos durante su estancia en la villa.

Es decir, tras hacer sus apuestas, hacer los desafíos, ganar los bonos y hasta aceptar las tentaciones, contarían para que las duplas alcanzaran esa cantidad y la llevaran directo a su bolsa acumulada, pues esa es la cantidad que recibirán al finalizar la competencia.

Para dejarlo más claro, si hoy fuera la final y la pareja ganadora fuera la de Rubí y René, se llevan 173 mil 251 dólares, que son los que tienen más dinero en su bolsa acumulada, hasta este lunes,

Así también ocurriría con las parejas restantes. Aquí te contamos cómo van sus bolsas acumuladas hasta el momento:

  • Laysha y "El Malito": 159 mil 171 dólares
  • Mario y Brenda: 131 mil 115 dólares
  • Alejandra y Beta: 106 mil 082 dólares
  • Adrián y Nuja: 92 mil 166 dólares

Es por eso que el castigo de 'El Anfitrión', tras no aceptar el desafío de 'Amarrados', los afectó más de lo que piensan, pues a cada uno se les quitó el 20 por ciento de su dinero.

Cabe recordar que sólo una de las parejas podrá ganar el dinero que obtuvo en su bolsa acumulada, las demás saldrán sin un centavo. Además, falta toda esta semana de desafíos, donde cada una podrá aumentar su dinero.

No te pierdas la SEMANA FINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

