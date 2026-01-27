TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

‘¿Apostarías por Mí?’: Así afectará la Revancha de Alina y Jim; te contamos los detalles


Nada está escrito aún en el reality show y la revancha tendrá un grave efecto en las 11 parejas de la villa. Aquí los detalles.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Laysha acusa a Zerboni de menospreciarlos y surge el Team del Pueblo

Sólo han pasado dos días desde Alina y Jim dejaron la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ y ya están pensando en la revancha, que tendrá un fuerte efecto entre las 11 parejas que siguen en competencia. Pero, en qué consiste, aquí te decimos.

Fue durante el show en vivo del pasado lunes 26 de enero, cuando Alan Tacher y Alejandra Espinoza mencionaron por primera vez la revancha dentro de ‘¿Apostarías por Mí?’, que significa una decisión muy importante de la pareja eliminada Alina y Jim.

¡Alina y Jim decidieron restarle puntos a una pareja de ‘¿Apostarías por Mí?’!

Video Alina y Jim suplican que los regresen a la competencia de ‘¿Apostarías por mí?’


La revancha consiste en sumar o restar puntos a una de las 11 parejas que quedan en la villa. Y tras pensarlo brevemente, en el show del pasado lunes, Alina y Jim decidieron que le restarían dos puntos a una de las parejas tras realizarse el Cara a cara del próximo jueves.

Así que todo puede suceder, ya que aún falta que Alina y Jim decidan a qué pareja les restan puntos. ¿Qué sucederá?

'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.

