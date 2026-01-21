¿Apostarías por mí? Nuja se molesta con Adrián tras haber perdido casi todo su dinero; Di Monte no se calla y le responde La pareja inició con pie izquierdo el reality y sus estrategias han hecho que pierdan casi todo su dinero

Video ¿Empezaron los problemas? Adrián Di Monte APUESTA TODO por Nuja y ella abandona la prueba

Desde el arranque de ¿Apostarías por Mí?, Adrián Di Monte y Nuja Amar fueron vistos como una de las parejas más fuertes del reality, pero la suerte no les sonrió en primera instancia. En el primer desafío, que hicieron todos los participantes antes de entrar a la villa, sucedió algo insólito.

El duelo lo ganaron Jim y Alina, por lo que le pudieron quitar 5 mil dólares a alguna pareja, sus víctimas fueron 'Los Renacidos', quienes iniciaron la competencia con 5 mil dólares, mientras sus compañeros tenían 10 mil y 15 mil dólares.

Nuja se molesta y hace fuerte reclamo a Adrián tras quedarse con poco dinero en ¿Apostarías por Mí?

Tras sortear varios desafíos, la pareja se fue quedando sin fondos, por lo que en la Segunda Apuesta, Nuja tuvo que ser muy estratégica en cuánto dinero arriesgaría, y por supuesto, confió plenamente en su esposo.

El desafío fue muy complejo, pues los hombres estuvieron dentro de un carro, dando vueltas y respondiendo a preguntas muy claves de sus parejas. La clave ahí es que eran números, al sumarlos daban cierta cantidad y ganaba la pareja que llegara al resultado correcto.

Es decir, además de lo físico, tenían que concentrarse para sumar y, aparte, recordar detalles muy específicos. Nuja se mostró muy confiada a las capacidades de Adrián, por lo que apostó 300 dólares. El problema derivó en que el actor cubano no hizo bien la suma y erró en el resultado, por lo que perdieron dicha cantidad y se quedaron sólo con 194 dólares.

Tras conocer el resultado y saber que fallaron nuevamente, Nuja perdió los estribos y le reclamó fuertemente a Adrián.

Es que ve... ¡No te lo estoy diciendo yo! Dijiste: '4 mil 096' y sumaste. ¿Por qué cuando dijiste 4 mil 096 no lo sumaste? Ve la lógica, necesito que entiendas porqué sé que entiendes", empezó Nuja a discutir sobre la suma de Adrián.



El artista se mostraba más sereno, pese a que sabe que se encuentran en una posición muy delicada en la competencia, por lo que le respondió muy tranquilamente.

Tranquila, no pasa nada. Ya relájate, no te ayuda ni nos ayuda nada eso. Ya relájate", reviró Adrián.



Nuja comentó que él no había sido el problema, que lo hizo bien, pero no entiende por qué se tomó en cuenta la cantidad errónea que los llevó a perder casi todo su capital en el juego.

Video Nuja se MOLESTA y RECLAMA por haber perdido su apuesta



No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!