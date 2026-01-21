¿Apostarías por mí? Hombres no soportan las vueltas y fallan en casi todas sus sumas en el desafío de '¿Apostarías Por Mí?' Te contamos todo lo que pasó en el primer Desafío de Hombres y la Segunda Apuesta en el reality show.

Un intenso Desafío de Hombres se vivió este miércoles 21 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?’ en ‘Me traes dando vueltas’, en el que ahora fueron las mujeres quienes apostaron por el buen rendimiento de sus hombres, en un desafío que conllevo paciencia, precisión y muy buena memoria.

Esta vez el desafío consistió en que los hombres se subían a un auto y mientras este daba vueltas daban vueltas, tenían que responder a las preguntas que les lanzaban sus parejas, anotar las respuestas en el parabrisas, para al final sumar las cantidades y llegar a la suma correcta. Quien gane se llevará el bono de 3 mil pesos más lo que hayan dicho en su apuesta.

‘Me traes dando vueltas’ pone en jaque a las parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

El primer grupo de mujeres en apostar por sus esposos fueron:

Alina apostó por Jim 400 dólares.

Breh apostó por Franco 1999.

Gigi apostó por David 200 dólares.

Marce apostó por Zerboni 444 dólares.

Los hombres tuvieron diversas dificultades para responder las preguntas mientras daban vueltas, incluso Jim no acabó el desafío. Y los ganadores de este grupo fueron Marce y Zerboni. Los demás no acertaron a las respuestas.

Laysha apostó 510 dólares por El Malito.

Laura apostó por Raúl 999 dólares.

Rubí apostó por René 1500 dólares.

Alejandra apostó por Beta mil dólares.

Los ganadores de este grupo fueron Rubí y René, mientras que los demás no acertaron en sus sumas.

Los últimos en apostar y hacer el desafío fueron:

Tiby apuesta por Medina 990 dólares.

Brenda apuesta por Mario 520 dólares.

Claudia apuesta por Lorenzo 500 dólares.

Nuja apuesta por Adrián 300 dólares.

Tiby y Medina ganaron el desafío, mientras que todos los demás no acertaron en sus sumas y en el caso de Mario, no terminó el desafío.

