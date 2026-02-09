¿Apostarías por mí? ¿Cómo será la Revancha de la cuarta semana en '¿Apostarías Por Mí?', ¡te contamos todo! Esta semana la revancha tendrá un giro completamente diferente que las parejas no se esperan. Aquí te contamos en qué consistirá.

Aunque Zerboni y Marce ya no están en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’, al convertirse en la tercera pareja eliminada del reality show, aún tienen un as bajo la manga, pues regresarán este jueves en el Cara a Cara para hacer valer su revancha. Pero en ¿qué consistirá?, aquí te contamos los detalles.

Ya han pasado cuatro semanas desde que empezó ¿Apostarías por Mí? y en las dos semanas anteriores que hubo parejas eliminadas, la revancha había consistido en dar puntos de nominación a una pareja directamente, como fue el caso de Alina y Jim. Y en otra ocasión, se otorgó a una pareja el beneficio de nominar dos veces, lo que hicieron El Pelón y Laura.

Zerboni y Marce tendrán el voto boomerang en su revancha en ‘¿Apostarías por Mí?’

Sin embargo, en esta ocasión, Alan Tacher y Alejandra Espinosa le revelaron a la tercer pareja eliminada del reality, que tendrán el poder de la revancha, pero con un giro diferente, ya que tendrán el poder del voto boomerang, es decir, que a la pareja que ellos elijan, inmediatamente cuando ellos nominen, Marce y Zerboni les regresarán ese voto de nominación en contra.

Claramente, las nueve parejas que aún quedan en la villa, no sabrán cómo será en esta ocasión la revancha, por lo que todo podrá suceder el próximo jueves en el Cara a Cara. ¿Quién crees que quede nominado por culpa de la revancha?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.