apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares deja en shock al revelar extraña condición que padece: Mario Bezares reacciona a confesión

Brenda Bezares se sinceró con las parejas de ¿Apostarías por mí? y provocó asombro al destapar los síntomas que sufre por extraña condición. ¿Qué dijo?

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video ¡La sorprendente historia de los bisabuelos de Brenda Bezares con Pancho Villa!

Brenda Bezares volvió a dejar en shock a los participantes de ¿Apostarías por mí? y es que durante una plática en la villa reveló la extraña condición que padece.

La esposa de Mario Bezares provocó la reacción del comediante y de Laysha tras revelar los síntomas que sufre.

¿Qué condición padece Brenda Bezares? Así lo confesó

Brenda Bezares reveló que tiene una extraña condición, la cual hace que no produzca bello y no huela a nada.

Es una condición que tenemos. Yo no tengo, soy lampiña, yo nunca me he depilado en mi vida. Mira… No me huele nada. no me huelen los pies, no me huelen las axilas, no me huele nada”, dijo la esposa de Mario Bezares.

Laysha y el resto de las participantes de ¿Apostarías por mí? se mostraron en shock por las declaraciones de la cantante.

“¿Qué? ¿En serio?”, dijo la pareja de ‘El Malito’ al escuchar a Brenda Bezares decir que no se depilaba nunca.

Mario Bezares se unió a las reacciones que generó Brenda Bezares con su confesión y confirmó las palabras de la madre de sus hijos.

Entre risas, el comediante aseguró que es verdad que a su esposa no le huele nada. “No le huele nada”, afirmó ante la mirada atónita del resto de las parejas de ¿Apostarías por mí?

