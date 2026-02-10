TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Qué parejas conforman el Team Pueblo y el Team Rebelión de '¿Apostarías por Mí?'?

La villa está dividida en el Team Pueblo y Team Rebelión. Aquí te contamos qué parejas conforman cada equipo

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Mayito NO TRAICIONÓ a Zerboni y Team Pueblo se dio cuenta de todo

Las rivalidades y lealtades de ¿Apostarías por Mí? se están definiendo en cada semana y tras cada eliminación. Desde la primera semana, algunas alianzas se empezaron a forjar y también la acomodación de las habitaciones ayudaron a fortalecerlas.

Pese a que cada semana hay reacomodo en la villa, se está viendo que los que quedan en la Suite ponen en la mejor habitación a las parejas con las que tienen más afinidad, que es la Trébol, pues tiene menos camas y más comodidad.

Así quedaron conformados el Team Pueblo y el Team Rebelión de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?

Como hay rotación en habitaciones, era difícil que los equipos se identificaran con los nombres que tienen en la villa, por lo que las parejas más experimentadas plantearon la idea de hacer algo distintivo para que sus fans y el público general los ubique.

Fue así como nació el Team Pueblo, conformado por Mario y Brenda Bezares, Laysha y 'El Malito', Alejandra Jaramillo y Beta Mejía y Tiby Camacho y José Medina.

Imagen TelevisaUnivision


La contraparte no podía faltar, y es así como surgió el Team Rebelión, que al parecer no ha cerrado filas, puesto a que dos parejas están viendo con quien forjan alianzas o deciden si formar parte de alguna.

En el Team Rebelión están: Lorenzo y Claudia, Gigi y David y Franco y Breh, como las parejas oficiales. En el caso específico de René y Rubí, ellos han comentado que por ahora no quieren prometerse a nadie; mientras que Adrián y Nuja se han visto más apegados a Rebelión pero todavía no toman una decisión.

Imagen TelevisaUnivision


¿Cuál es tu Team favorito?

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

