¿Apostarías por mí? Ninguna pareja gana el primer duelo de salvación de ¿Apostarías por Mí?; el eliminado lo definirá el público Alina, Jim, Laysha y 'El Malito' se enfrentaron al primer duelo de salvación de la temporada, pero ninguno pudo concretar la tarea correctamente

Video Alina dice sentirse CONTENTA por la oportunidad si debe irse eliminada

Tras varios minutos de tensión, que vivimos en el show de ¿Apostarías por Mí?, finalmente conocimos a la pareja que aseguró una semana más dentro del reality.

Alina Lozano y Jim pudieron elegir con qué pareja nominada querían competir, por ser los que más dinero tenían en su bolsa semanal, por lo que decidieron irse al duelo de salvación contra Laysha y 'El Malito'.

Ninguna pareja gana el primer duelo de salvación de ¿Apostarías por Mí?

Ambas parejas se enfrentaron a 'El librero del caos', donde uno fue el orientador, que cuando terminó de memorizar el orden de los libros, presionó y mantuvo apretado un botón para bajar la velocidad. A partir de ese momento y sólo con su voz, pudo guiar a su pareja para dejar idéntico el librero como el orignal.

El primer dúo en enfrentarse fue el de Laysha (acomodadora) y 'El Malito' (orientador), quienes hicieron un mayor tiempo y sí acomodaron correctamente los libros, pero fallaron en esta difícil prueba, precisamente por tener más tiempo en el reloj donde la comunicación y la memoria fueron clave.

Después pasaron Alina (orientadora) y Jim (acomodador), que detuvieron el reloj en menos tiempo, además sí acomodaron correctamente los libros, pero no siguieron las reglas por lo que resultaron perdedores de este duelo de salvación.

Así es como se determinó que ninguno podrá evitar la eliminación, por lo que Alina, Jim, Laysha y 'El Malito' se medirán ante Adrián Di Monte y Nuja Amar a través del voto del público.

