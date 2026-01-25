¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: ¿En qué consiste el duelo de salvación donde se enfrentarán Alina, Jim, Laysha y 'El Malito'? Este domingo, dos parejas se enfrentarán al duelo de salvación para asegurar una semana más dentro del reality

Video Laysha escucho a Nuja QUEJARSE de su idea con El Malito

Este domingo 25 de enero se respira la tensión entre las parejas de ¿Apostarías por Mí?, ya que una de ellas será la primera eliminada de la competencia y, por supuesto, nadie quiere abandonar el reality.

Las parejas nominadas de esta semana uno son: Alina Lozano y Jim Velásquez, Adrián Di Monte y Nuja Amar, y Laysha y 'El Malito', quienes están en riesgo de salir tras fallar en varios desafíos, arriesgarse en sus apuestas y quedar con poco dinero, y también por los votos de sus compañeros, respectivamente.

Este es el duelo de salvación a la que se enfrentarán Alina, Jim, Laysha y 'El Malito'

El pasado viernes, antes de disfrutar su último festejo, la pareja que tuviera más dinero en su bolsa semanal era la encargada de elegir contra quién se enfrentarían por la salvación. Dicha dupla fue la de Alina y Jim, quienes escogieron que sus rivales serían Laysha y 'El Malito'.

El duelo se llama: El librero del caos, donde un librero gira, el reloj corre y dos corazones están al límite. No sólo se trata de qué una pareja ordene rápido los objetos en el librero giratorio, tambien de que mantengan la calma cuando todo está fuera de control.

La mecánica es la siguiente: uno será el orientador, el otro el organizador. El que orienta deberá memorizar exactamente cómo están acomodados los libros en el librero modelo, mientras que el organizador, que estará en una plataforma giratoria, tendrá que acomodarlos correctamente.

El orientador, cuando termine de memorizar, deberá presionar y mantener apretado un botón para bajar la velocidad. A partir de ese momento y sólo con su voz, podrá guiar a su pareja para dejar idéntico el librero como el orignal.

Cuando crean que tienen todo en orden, deberán levantar las manos. Gana quien logre acomodar todo correctamente en el menor tiempo.

