¿Apostarías por mí? Mario y Brenda Bezares son la última pareja eliminada de '¿Apostarías por Mí?' Tras no ser favorecida con los votos del público, Mario y Brenda se convirtieron en la última pareja eliminada de ‘¿Apostarías Por Mí?’. El público tomó su decisión y quiso que ellos ya no continuaran en el reality.

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Mario y Brenda fueron informados de la noticia y tuvieron que abandonar la villa inmediatamente y así fueron recibidos en el set de ‘¿Apostarías por Mí?’. No sin antes despedirse de Ale y Beta que no pudieron contener el llanto.

Mario y Brenda Bezares son recibidos en el set de ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías Por Mí?



Mario y Brenda agradecieron mucho a sus compañeros y a su llegada al set todo el público los recibió con fuertes aplausos.

¿Apostarías Por Mí?

Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

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