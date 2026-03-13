TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario y Brenda Bezares son la última pareja eliminada de '¿Apostarías por Mí?'

Tras no ser favorecida con los votos del público, Mario y Brenda se convirtieron en la última pareja eliminada de ‘¿Apostarías Por Mí?’. El público tomó su decisión y quiso que ellos ya no continuaran en el reality.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video René y Rubí sorprenden al obtener 2 respuestas correctas en el 'Si yo fuera tú'

Mario y Brenda fueron informados de la noticia y tuvieron que abandonar la villa inmediatamente y así fueron recibidos en el set de ‘¿Apostarías por Mí?’. No sin antes despedirse de Ale y Beta que no pudieron contener el llanto.

Mario y Brenda Bezares son recibidos en el set de ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Ale y Beta aseguran su lugar en la final de '¿Apostarías Por Mí?' y Los Bezares se despiden de la competencia
1 mins

Ale y Beta aseguran su lugar en la final de '¿Apostarías Por Mí?' y Los Bezares se despiden de la competencia

¿Apostarías por Mí?
Las parejas se sinceran y dicen cuál es la que menos merece estar en la final de '¿Apostarías por Mí?'
2 mins

Las parejas se sinceran y dicen cuál es la que menos merece estar en la final de '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías por Mí?’: Hoy se conocerá a la cuarta pareja finalista y a la última eliminada; ¡continúa votando!
2 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: Hoy se conocerá a la cuarta pareja finalista y a la última eliminada; ¡continúa votando!

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares hace petición a Beta con voz entrecortada ante posibilidad de no llegar a la final
2 mins

Mario Bezares hace petición a Beta con voz entrecortada ante posibilidad de no llegar a la final

¿Apostarías por Mí?
Mayito quiere a todo Team Pueblo en la final de '¿Apostarías por mí?' y, sin tapujos, hace petición: "No se va nadie"
2 mins

Mayito quiere a todo Team Pueblo en la final de '¿Apostarías por mí?' y, sin tapujos, hace petición: "No se va nadie"

¿Apostarías por Mí?
René Strickler revela, por fin, cómo reaccionaron sus hijos mayores a su divorcio; hace confesión sobre Rubí
2 mins

René Strickler revela, por fin, cómo reaccionaron sus hijos mayores a su divorcio; hace confesión sobre Rubí

¿Apostarías por Mí?
Brenda no está dispuesta a convivir con los de Rebelión: asegura que nunca conoció la hipocresía tan de cerca
2 mins

Brenda no está dispuesta a convivir con los de Rebelión: asegura que nunca conoció la hipocresía tan de cerca

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares admite sentirse vencida y le dice tajante a Mario: “No vamos a ganar”
2 mins

Brenda Bezares admite sentirse vencida y le dice tajante a Mario: “No vamos a ganar”

¿Apostarías por Mí?
Ale y Beta se quiebran tras quedarse cerca de ser finalistas; Team Rebelión los trata de consolar: "todo puede cambiar"
3 mins

Ale y Beta se quiebran tras quedarse cerca de ser finalistas; Team Rebelión los trata de consolar: "todo puede cambiar"

¿Apostarías por Mí?
Mario y Brenda Bezares rompen en llanto tras quedarse sin pase directo a la final: ‘No se me hizo nada justo’
3 mins

Mario y Brenda Bezares rompen en llanto tras quedarse sin pase directo a la final: ‘No se me hizo nada justo’

¿Apostarías por Mí?


Mario y Brenda agradecieron mucho a sus compañeros y a su llegada al set todo el público los recibió con fuertes aplausos.

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?

Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

PUBLICIDAD

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX