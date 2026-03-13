Las parejas se sinceran y dicen cuál es la que menos merece estar en la final de '¿Apostarías por Mí?'
Las parejas tuvieron una de las últimas dinámicas y revelaron lo que aprendieron en la villa durante toda su estancia.
Aunque no fue un Cara a Cara como los de cada jueves, las parejas tuvieron que expresarse de frente cuál creen que es la menos merece estar en la final de ‘¿Apostarías por Mí?’.
Team Pueblo y Team Rebelión tuvieron su última oportunidad de decirse de frente lo que piensan y revelar cuál de ellas es la que consideran no debería de estar en la final.
Las parejas revelan cuál de ellas no merece estar en la final de ‘¿Apostarías Por Mí?’
Los primero en pasar son René y Rubí y eligieron a Ale y a Beta:
Saben que los quiero mucho, lo único que dan son luz en al villa, los elegí porque tengo que elegir a una pareja, pero realmente los quiero y a Mario y a Brenda también. Quizá por la trayectoria de MarioRené
Yo los respeto como compañeros, amigos y mi admiración total. Coincido con René, por respeto, trayectoria, edadRubí
Yo creo que en la posición de ustedes sería horrible elegir a una pareja, no nos esperábamos esto, no tengo nada qué decirles, gracias por esas palabras tan bonitasAle
La siguiente pareja en pasar son Laysha y Malito, y deciden elegir a Mario y Brenda:
Yo creo que los seis nos merecemos llegar a la final, los he visto luchar en cada desafío, gracias por subirse al barco con nosotros, apoyarnos y protegernos, hemos tenido malos entendidos, pero los hemos solucionado. Siempre vamos a estar agradecidos por habernos llevado tan lejos, pese a que muchas personas no nos querían aquíLaysha
Ustedes dos sacaron la cara por mí y me dieron por la cabeza, pero no tengo nada malo qué decir, ojalá todos podamos llegar a la finalMalito
Si nos vamos, nos vamos muy contentos, saben que siempre han tenido nuestro apoyo, siempre estuvimos para ustedes y creímos en ustedesBrenda
Los queremos mucho, los queremos como hijos, siempre estuvimos pendientes de ustedes. Conseguimos una amistad maravillosaMario
Mientras que Adrián y Nuja rechazaron hacer la dinámica, pero finalmente eligieron a Ale y a Beta:
Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.