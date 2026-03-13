¿Apostarías por mí? Las parejas se sinceran y dicen cuál es la que menos merece estar en la final de '¿Apostarías por Mí?' Las parejas tuvieron una de las últimas dinámicas y revelaron lo que aprendieron en la villa durante toda su estancia.

Video Mario y Brenda por fin se divierten en un Desafío

Aunque no fue un Cara a Cara como los de cada jueves, las parejas tuvieron que expresarse de frente cuál creen que es la menos merece estar en la final de ‘¿Apostarías por Mí?’.

Team Pueblo y Team Rebelión tuvieron su última oportunidad de decirse de frente lo que piensan y revelar cuál de ellas es la que consideran no debería de estar en la final.

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Las parejas revelan cuál de ellas no merece estar en la final de ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías por Mí?



Los primero en pasar son René y Rubí y eligieron a Ale y a Beta:

Saben que los quiero mucho, lo único que dan son luz en al villa, los elegí porque tengo que elegir a una pareja, pero realmente los quiero y a Mario y a Brenda también. Quizá por la trayectoria de Mario René

Yo los respeto como compañeros, amigos y mi admiración total. Coincido con René, por respeto, trayectoria, edad Rubí

Yo creo que en la posición de ustedes sería horrible elegir a una pareja, no nos esperábamos esto, no tengo nada qué decirles, gracias por esas palabras tan bonitas Ale

¿Apostarías por Mí?



La siguiente pareja en pasar son Laysha y Malito, y deciden elegir a Mario y Brenda:

Yo creo que los seis nos merecemos llegar a la final, los he visto luchar en cada desafío, gracias por subirse al barco con nosotros, apoyarnos y protegernos, hemos tenido malos entendidos, pero los hemos solucionado. Siempre vamos a estar agradecidos por habernos llevado tan lejos, pese a que muchas personas no nos querían aquí Laysha

Ustedes dos sacaron la cara por mí y me dieron por la cabeza, pero no tengo nada malo qué decir, ojalá todos podamos llegar a la final Malito

¿Apostarías por Mí?

Si nos vamos, nos vamos muy contentos, saben que siempre han tenido nuestro apoyo, siempre estuvimos para ustedes y creímos en ustedes Brenda

Los queremos mucho, los queremos como hijos, siempre estuvimos pendientes de ustedes. Conseguimos una amistad maravillosa Mario



Mientras que Adrián y Nuja rechazaron hacer la dinámica, pero finalmente eligieron a Ale y a Beta:

¿Apostarías por Mí?

Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.