¿Apostarías por mí? Mario Bezares se enfrenta a René Strickler y, frente a todos, le dice: “Me va a dar mucha pena vencerte” Mario Bezares y René Strickler tuvieron un divertido momento en ¿Apostarías por mí?, cuando ambos revelaron sus talentos culinarios, provocando que el esposo de Brenda Bezares lanzara un peculiar comentario.

Video ¿Mario o René? Comienza la discusión por saber quién cocina mejor

Durante el primer día de ¿Apostarías por mí?, los participantes indagaron en las vidas de las otras parejas y fue en ese momento cuando salió a relucir el talento culinario de Mario Bezares.

Al escuchar el don que tiene el comediante para la cocina, René Strickler destacó que él también era muy bueno, provocando que el esposo de Brenda Bezares lo enfrentara en tono de broma.

¿Mario Bezares se enfrenta a René Strickler? Esto le dijo frente a todos

Mario Bezares reaccionó a las palabras de René Strickler y fiel a su sentido del humor, indicó que no tendría problema en “vencerlo”.

“ Discúlpame René… Me va a dar mucha pena vencerte de verás, me va a dar mucha pena humillarte con el churrasco, el asado”, dijo el comediante, provocando las risas del resto de las parejas de ¿Apostarías por mí?

Ante las palabras de Mario Bezares, uno de los participantes opinó y siguió la broma, detallando: “Yo digo que una competencia, yo pruebo, yo soy el juez… Un día uno y al siguiente el otro”.

René Strickler le respondió a Mario Bezares y destacó que para cocinar carnes, él es muy bueno porque es argentino; sin embargo, a los pocos segundos, reconoció que muchos mexicanos cocinan mejor que él .

“ Y eso que las raíces argentinas las tengo yo, pero yo también vivo en Monterrey… Mis respetos para la gente de Monterrey, tengo muchos conocidos y amigos que cocinan mejor que yo, manejan un tema de la carne, yo hace años me enojaba, ahora ya hacen cortes gruesos más como en Argentina”, detalló.

Los participantes de ¿Apostarías por mí? se levantaron de sus asientos y bromearon con un supuesto enfrentamiento físico, provocando que Brenda Bezares soltara la carcajada.

“Sí parece sumo (porque se puso así)”, señaló entre risas tanto de la esposa de Mario Bezares como del resto de las parejas.

