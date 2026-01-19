TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Adrián Di Monte se hizo pipí en la cama? Revela lo que pasó y la reacción de su esposa Nuja: “Me va a dejar”

Durante la primera noche en ¿Apostarías por mí?, Adrián Di Monte hizo una fuerte revelación, por la que creyó que su relación con Nuja terminaría. ¿Qué pasó?

Valeria Contreras N.
Por:Valeria Contreras N.
Video ¿Adrián Di Monte moja la cama? Nuja le quiere poner hasta pañal

Adrián Di Monte y su esposa Nuja Amar pasaron su primera noche en la habitación trébol de la villa en ¿Apostarías por mí?; sin embargo, el actor dio de qué hablar al narrar el accidente que sufrió en la cama, pues detalló que se hizo pipí.

La pareja se encontraba platicando con el resto de las parejas de la habitación trébol, cuando Di Monte se sinceró y detalló que al inicio de su relación con Luja, se hizo pipí en la cama y temió lo peor.

Adrián Di Monte se hizo pipí en la cama: revela la reacción de Nuja Amar

El actor detalló que se hizo pipí en la cama cuando comenzó a vivir con su esposa Nuja Amar, detallando qué fue lo que sucedió.

“A la semana de que empezamos a vivir juntos… Una noche estaba soñando que estaba soñando que estaba haciendo pipí, mi mente me jugó una mala pasada”, relató entre risas en ¿Apostarías por mí?.

Adrián Di Monte indicó que mientras estaba dormido, comenzó a “sentir caliente”, provocando que se despertara de inmediato, pues temía la reacción de su mujer.

De pronto yo me hago un poco pipí, siento caliente y frío. Me despierto y no, yo dije ‘me va a dejar, me va a cortar a la semana’. Se despertó y me dijo ‘¿qué haces?’ y yo (limpiando), lo peor es que ni me creyó. Qué oso”, precisó.

Nuja Amar comenzó a reír ante el relato de su esposo y confesó lo que le dijo el actor para tapar que se había hecho pipí en la cama.

Todavía me dice ‘está mojado, es que subí una perrita y se hizo pipí’. Yo le dije ‘¿es neta que te hiciste pipí?’. Le dije ‘por una toalla mínimo’... Imagínate”, precisó.

Ante el divertido relato de la pareja, los participantes de la habitación trébol reaccionaron y bromearon al respecto, indicando: “Ahorita está bien, pero en unos años Nuja, pañal”.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

