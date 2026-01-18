¿Apostarías por mí? ¿Cómo son las habitaciones de la increíble villa de '¿Apostarías por Mí?'? Tanto las parejas como el público estaban sumamente ansiosas por conocer a detalle las habitaciones de la villa. Te mostramos cómo lucen

Video ¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

Este arranque de ¿Apostarías por Mí? estuvo lleno de emociones, desafíos, expectativas y hasta vimos cómo se empezaron a forjar algunas alianzas entre las parejas, y finalmente se reveló cómo lucen las habitaciones de la villa.

Antes de ingresar al lugar donde vivirán durante ocho intensas semanas, las celebridades se enfrentaron al primer desafío de la temporada que, aunque pareció de calentamiento, también fue parte escencial para saber cómo dormirán esta primera semana.

PUBLICIDAD

Conoce las habitaciones de la increíble villa de ¿Apostarías por Mí?

Para explicar un poco más, las habitaciones se designarán dependiendo el desempeño de cada pareja, es decir, los que triunfen en el primer desafío, que será cada lunes, dormirá en un lugar más privilegiado.

La primera es la Suite Diamante, la cual está designada a la pareja con mejor desempeño en el juego de la semana. Representa estatus, privacidad y recompensa.

Imagen TelevisaUnivision



La Habitación Trébol tiene cuatro camas y es el punto entre la comodidad y convivencia grupal.

Imagen TelevisaUnivision



La Habitación Corazón tiene seis camas, siendo el espacio más compartido, donde se generan más tensiones y alianzas.

Imagen TelevisaUnivision



Y finalmente, la Bodega... es la zona más austera para descansar, además de que está alejada de la villa y sólo cuenta con lo básico. Representa un reto, respecto a la incomodidad.

Imagen TelevisaUnivision



Además, las parejas tendrán lugares en común como l a alberca, el almacén, el baño, la cocina, comedor, la sala y gimnasio.

Imagen TelevisaUnivision



¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.