TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Cómo son las habitaciones de la increíble villa de '¿Apostarías por Mí?'?

Tanto las parejas como el público estaban sumamente ansiosas por conocer a detalle las habitaciones de la villa. Te mostramos cómo lucen

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video ¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

Este arranque de ¿Apostarías por Mí? estuvo lleno de emociones, desafíos, expectativas y hasta vimos cómo se empezaron a forjar algunas alianzas entre las parejas, y finalmente se reveló cómo lucen las habitaciones de la villa.

Antes de ingresar al lugar donde vivirán durante ocho intensas semanas, las celebridades se enfrentaron al primer desafío de la temporada que, aunque pareció de calentamiento, también fue parte escencial para saber cómo dormirán esta primera semana.

PUBLICIDAD

Conoce las habitaciones de la increíble villa de ¿Apostarías por Mí?

Para explicar un poco más, las habitaciones se designarán dependiendo el desempeño de cada pareja, es decir, los que triunfen en el primer desafío, que será cada lunes, dormirá en un lugar más privilegiado.

La primera es la Suite Diamante, la cual está designada a la pareja con mejor desempeño en el juego de la semana. Representa estatus, privacidad y recompensa.

Imagen TelevisaUnivision

Más sobre ¿Apostarías por mí?

René Strickler y Rubí Cardozo ganan la primera votación de ¿Apostarías por Mí?: Estos son los beneficios que obtendrán
1 mins

René Strickler y Rubí Cardozo ganan la primera votación de ¿Apostarías por Mí?: Estos son los beneficios que obtendrán

¿Apostarías por Mí?
Así se vivió el último desafío del comienzo de ¿Apostarías por mí?; ¿quién ganó?
2 mins

Así se vivió el último desafío del comienzo de ¿Apostarías por mí?; ¿quién ganó?

¿Apostarías por Mí?
¿Quién quieres que gane la suite diamante de ‘¿Apostarías por Mí?’'? Vota AQUÍ
1 mins

¿Quién quieres que gane la suite diamante de ‘¿Apostarías por Mí?’'? Vota AQUÍ

¿Apostarías por Mí?
¿Quién ganó el segundo desafío del gran estreno de '¿Apostarías por Mí?'? Te contamos
2 mins

¿Quién ganó el segundo desafío del gran estreno de '¿Apostarías por Mí?'? Te contamos

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí? Cuatro parejas enfrentan el primer desafío al inicio del realiy show
2 mins

¿Apostarías por mí? Cuatro parejas enfrentan el primer desafío al inicio del realiy show

¿Apostarías por Mí?
¡Este es el nombre con el que conocerás a cada una de las parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’!
1 mins

¡Este es el nombre con el que conocerás a cada una de las parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’!

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?’: ¿Hoy podrás votar por tu pareja favorita? Aquí te contamos todo
1 mins

¿Apostarías por Mí?’: ¿Hoy podrás votar por tu pareja favorita? Aquí te contamos todo

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí?: ¿Qué sucederá hoy en el gran estreno del reality show?
1 mins

¿Apostarías por mí?: ¿Qué sucederá hoy en el gran estreno del reality show?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí? presenta a sus 12 parejas ¡Conócelas!
3 mins

¿Apostarías por Mí? presenta a sus 12 parejas ¡Conócelas!

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas
0:15

¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

¿Apostarías por Mí?


La Habitación Trébol tiene cuatro camas y es el punto entre la comodidad y convivencia grupal.

Imagen TelevisaUnivision


La Habitación Corazón tiene seis camas, siendo el espacio más compartido, donde se generan más tensiones y alianzas.

Imagen TelevisaUnivision


Y finalmente, la Bodega... es la zona más austera para descansar, además de que está alejada de la villa y sólo cuenta con lo básico. Representa un reto, respecto a la incomodidad.

Imagen TelevisaUnivision


Además, las parejas tendrán lugares en común como l a alberca, el almacén, el baño, la cocina, comedor, la sala y gimnasio.

Imagen TelevisaUnivision


¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

No te pierdas el gran estreno de '¿Apostarías por Mí?, este domingo 18 de enero a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX